Après avoir fait les joies de quelques 500.000 "soulistes" dans le monde, voilà que Mortal Shell revient sur le devant de la scène en sortant dans une version actualisée à destination de nos rutilantes PS5 et Xbox Series X|S. On y a joué et on vous dit si ça vaut le coup. Ou pas.

Après une preview prometteuse, Mortal Shell nous avait un laissé sur notre faim cet été, puisque nous lui avions alors préféré Hellpoint, qui dans une toute autre ambiance, venait lui aussi proposer un challenge à la Dark Souls aux joueurs avides de difficulté. Nous nous sommes repenchés sur son cas à l'occasion de sa sortie sur consoles dernière génération, les deux, PS5 et Xbox Series X, et nous avons même rejoué à la version PS4 (sur PS5...) pour comparer.

Attention, certains ennemis peuvent eux aussi durcir leurs corps !

Il y a une coquille dans le potage

Déjà, sachez que la mise à niveau d'une version PS4 vers PS5 est gratuite, mais nous n'avons n'a pas pu le vérifier, en rentrant bêtement et machinalement le code envoyé par l'éditeur dans la machine au lancement de notre TEST. En tous cas, pas de transfert de sauvegarde, vous devrez recommencer, avec de nouveaux trophées/succès. Ensuite, intrinsèquement, l'expérience de jeu proposée par cette Enhanced Edition sera globalement la même : le contenu proposé en jeu reste identique. Mortal Shell est donc un Souls-like plutôt exigeant, aux combats rythmés par des timings ultra serrés et impitoyables, des priorités et une mécanique de durcissement du corps ou de contre antipathiques aussi bien pour les ennemis que pour le joueur, avec une inertie certaine et une rigidité typique des années 2000. Et si les boss sont au premier abord tout puissants, ils ne font plus un pli quand on a trouvé la faille.

Le level design se montre intéressant mais souffre d'une certaine linéarité : on visite des donjons très "couloirs" depuis un grand hub central. Et niveau RPG, l'idée de changer de "coquille" pour modifier les statistiques de son héros (soldat, assassin, magicien et tank) se révèle cool mais le reste de la composante n'est même pas digne d'un des épisodes du reboot de Tomb Raider, et j'exagère à peine. Quelques autres bonnes idées sont de la partie, comme l'expérience liée aux objets, mais globalement, en termes de jeu, malgré le challenge plus que corsé proposé, on n'est pas plus séduits que cet été par Mortal Shell, qui s'il reste un Souls-like très correct, ne pourra jamais se mêler aux débats sur "le meilleur". Son design global est par contre au-dessus du lot, avec une patte artistique très travaillée. Et tant mieux, car c'est ce que la nouvelle technique des versions Next-Gen du jeu va venir souligner.

Petite ballade champêtre.

Mortal Saint-Jacques

Le jeu est plutôt joli, et cette Enhanced Edition va apporter son lot d'amélioration à un titre qui n'était pas forcément flamboyant techniquement à sa sortie. On s'en rend compte dès le menu principal et le zoom sur les herbes de la forêt : c'est plus fin, avec une résolution 4K, moins aliasé et flou, et les textures sont retravaillées, et le tout tourne de plus en 60 images par seconde. Même si on a constaté des chutes sur certaines animations, systématiquement, comme la libération d'un piège à ours. Enfin, sachez que la profondeur de champ est un peu moins bonne, mais que toutes ces améliorations ont eu un prix : quand un jeu est moche de base, on se rend pas forcément compte de ses défauts, noyés dans la masse. Là, le popping d'éléments au loin fait un peu mal sur séries X où il commence à 30m là où la version PS4 et la version PS5 affichent tout, tout le temps, un comble. Et les effets lumineux, eux aussi, ont tendance a surgir au dernier moment, que ce soit sur PS5 ou Series X. C'est un peu dommage que tout ne soit pas carré.

Enfin, sachez que vos nouvelles manettes seront exploitées. Sur Xbox, les vibrations sont de très bonne facture, presque meilleures que sur PS5. La DualSense est aussi plutôt efficace avec ses vibrations haptiques, mais dans les deux versions, le retour de force ne nous a pas convaincu, s'activant à des moments pour le moins inopportuns et à "l'inverse" de ce que l'on aurait pu imaginer... Dommage. Quant aux sons qui sortent de la manette sur PS5, ils vident parfois le jeu de sa substance pour ne plus se jouer que dans le micro, et c'est assez surprenant ! Pour terminer, notons que le jeu se charge désormais bien plus rapidement. Mais on n'est pas au niveau de cadors tels que Demon's Souls ou Nioh Remastered. Tiens, on parlait du débat pour le meilleur...