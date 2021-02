Si vous avez eu la chance de mettre la main sur ce qui est un des biens les plus prisés de l'humanité à l'heure actuelle, et que vous êtes tombés sous le charme des joies de la souffrance videoludique avec Demon's Souls, et que vous ne savez plus quoi mettre dans le disque dur de votre PS5 pour profiter des temps de chargement démentiels de son SSD, voilà peut-être une compilation qui pourrait combler votre appétit : deux épisodes d'une saga reconnue, avec tous les DLC, et quelques menues améliorations techniques sont au programme de la Nioh Collection qui nous intéresse aujourd'hui...

Que Nioh a parcouru du chemin. Avant de se voir ré-édité et regroupé sous forme de compilation avec le second, son développement aura été chaotique. Mais la décision de transformer ce qui fut tour a tour un J-RPG puis un mûso avant de devenir le chef de file de ces jeux qui ressemblent à un certain Dark Souls fut une bénédiction. Pour Koei Tecmo, pour la Team Ninja qui a ajouté à sa légende une troisième licence majeure, et pour les joueurs qui ont pu passer de bien trop nombreuses heures à explorer un Japon féodal fantastique dans la peau d'un marin anglais. Et vous savez quoi ? C'est reparti. On s'est replongés dans Nioh - A vrai dire, on y jouait encore la semaine dernière, déjà sur PS5, mais avec la version PS4 du second épisode et son troisième DLC...

Aussi beau que dangereux. Attention aux reflets dans l'eau.

Généreux, mais pas fous

Les deux épisodes de Nioh reviennent donc avec tous leurs DLC - Complete Edition - et avec quelques tout petits ajustements techniques - Remastered. Sachez que si vous possédez déjà le second épisode sur PS4, vous pourrez récupérer gratos la version Remastered PS5, ainsi que les DLC que vous aurez déjà payés. Si vous avez acheté le disque au magasin juste avant le confinement, il vous faudra une PS5 avec... un lecteur de disque, forcément.

Mais pour le premier épisode, offert en location il y a quelques temps aux abonnés PS+, il faudra repasser à la caisse, ce qui est plutôt compréhensible, le cross-buy étant généralement très généreux quand il est combiné avec le PS+, offrant parfois une nouvelle version d'un jeu des années après. Ce ne sera pas le cas ici ! Il faudra débourser pas moins de 80€ pour le bundle (avec deux disques dans la version "retail") ou 60€ à l'unité au détail, pour Nioh ou Nioh 2 en version Remastered - Complete uniquement.

Et le platine qui tombe avec une visite chez le coiffeur !

Michel Platiné (©Traz')

Si vous avez déjà joué aux deux titres, vous pourrez importer votre sauvegarde en la chargeant au préalable dans un cloud, via la version PS4, sans que cela requiert un abonnement PS+, puis en la récupérant dans la version PS5. Cela vous permettra de reprendre votre partie là ou vous l'avez stoppée, et de déverrouiller au passage tous les trophées de progression ou de collectibles déjà marqués !

Quand on a lancé notre sauvegarde de Nioh PS4 (Chez Gameblog, on l'a terminé, avec le trophée de platine et 100% aux DLC) cela à déverrouillé 65 trophées sur les 86 possibles, d'un seul coup. Ne restaient que les "exploits" uniques, comme battre tel boss ou équiper telle combinaison d'items, et le platine de la version PS5 de Nioh et le 100% aux DLC sont tombés à nouveau après 3 heures de jeu !

Oui, mon expérience dans Nioh se compte en milliards.

New PS4 PRO XL

En termes de remaster, on est sur quelque chose de très basique. On notera tout de même l'ajout de fonctions 4K qui permettent d'en prendre plein les mirettes, et 120FPS, qui rendent la chose ultra fluide, pour peu que l'on possède l'écran compatible. Que les possesseurs d'un vieux full-HD se rassurent, la PS5 fait un peu mieux le taf qu'une PS4 PRO et ne demandera plus de choisir entre le framerate et la résolution, tout sera à fond d'entrée.

Visuellement, si la D.A est sublime, on sent qu'on est face à un jeu PS4. Les modèles 3D commencent à dater, ça y est, et un titre insipide comme Godfall se montre plus agréable pour la rétine. Le 120 FPS et la 4K, ça fait le job, mais les petits soucis des versions PS4 (léger aliasing - poping d'éléments au loin...) sont toujours présents. On bénéficiera tout de même grandement des temps de chargements quasi-instantanés dus au SSD de la machine, et cela va devenir une rengaine, mais après avoir raté le coche dans ses versions PS4, la saga Nioh exploite enfin correctement le micro de la manette, un gadget qui ne devrait pas tarder à déclencher pas mal de disputes dans les chaumières du monde entier, je vous le prédis.

L'éditeur de personnage du 2 est toujours aussi stylé.

La voie du Nioh

Pour ce qui est des gâchettes à retour de force, elles ont le mérite de proposer une certaine résistance lorsque l'on tire à l'arc, mais c'est moins bien ficelé que dans Astro's Playroom. Les vibration haptiques sont par contre sous-exploitées. On prend pas mal de plaisir à jouer avec la DualSense même si les palettes qu'on avait installées sur DualShock 4 pour jouer aux Souls-Like nous manquent... Enfin sachez que si les versions PS4 et PS5 sont installées, c'est dans le menu principal de la console, sur l'icône du jeu, qu'il faut choisir sa version et que le HUD du changé, il s'adapte aux boutons blancs de la DualSense.

Clairement, si le portage est assez fainéant, il a le mérite de proposer de nouvelles options graphiques adaptées à nos nouvelles machines. Et si vous n'y avez pas encore touché, vous tenez-là deux monuments du Souls-Like, probablement le meilleur clone de la saga de From Software. Avec son design magnifique mais son histoire OSEF, l'univers de Nioh fait mouche. Et question gameplay, on est servis, avec de l'exploration a revendre, des pièges, des chutes mortelles, des boss impitoyables, du loot a gogo.

Question Beat'em all, on est aussi servis grâce à l'expérience de la Team Ninja dans le domaine du jeu d'action. Que ce soit Nioh ou Nioh 2, nous sommes en présence de très bons A-RPG, qui pourront vous tenir éveillés de 100 à 500 heures par jeu avec leurs DLC selon votre propension à le finir encore et encore... De plus, les deux épisodes ont des différences très marquées, et restent tous deux très plaisants à jouer. Se construire un build "kunai" ou "arme vivante" comme dans le premier n'est plus vraiment possible dans le second, plus équilibré, ce qui mettra encore plus vos nerfs à rude épreuve...