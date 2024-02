Depuis toujours, les différentes versions de Windows tentent d'apporter leur pierre à l'édifice pour améliorer l'expérience de jeu sur PC. Et il se pourrait bien que la prochaine mise à jour de Windows 11 soit une étape fondamentale qui change beaucoup de choses, surtout en ce qui concerne l'optimisation, un point toujours très sensible pour de nombreuses configurations. Une étape majeure ?

Windows 11 s'offre bientôt une mise à jour pour le jeu

Microsoft est en train de développer une nouvelle fonctionnalité basée sur l'intelligence artificielle destinée à améliorer les performances des jeux vidéo sur PC sous Windows 11. Cette innovation, révélée grâce à une version de test récemment découverte de Windows 11, vise à optimiser la qualité d'image et les taux de rafraîchissement, dans une démarche similaire à celle de la fonction DLSS (Deep Learning Super Sampling) de Nvidia pour les cartes graphiques GeForce RTX. L'information provient du journaliste Tom Warren, de chez The Verge.

La fonctionnalité en question a pour objectif de réduire la latence et d'optimiser les jeux en mode fenêtré, en appliquant une super résolution basée sur l'IA pour les titres pris en charge. Cette avancée représente une étape significative pour Microsoft, qui a déjà intégré à Windows 11 des fonctionnalités telles que DirectStorage et l'Auto HDR, afin d'offrir aux joueurs PC la meilleure expérience possible, pourvu qu'ils disposent du matériel compatible.

D'autres évolutions en route ?

En parallèle, Microsoft travaille également sur une amélioration de la gestion des couleurs dans Windows 11, permettant aux utilisateurs d'affiner leurs paramètres de couleur et de sauvegarder des profils personnalisés. Cette fonctionnalité est particulièrement avantageuse pour les joueurs utilisant des moniteurs HDR, leur offrant la possibilité d'obtenir une image aux couleurs les plus fidèles possible. La gestion améliorée des couleurs supportera différents espaces colorimétriques, comme le sRGB et le DCI-P3, élargissant ainsi les bénéfices à une variété de moniteurs.

Bien que la date de sortie de cette mise à jour de Windows 11 reste inconnue, la présence de cette fonctionnalité dans les versions de test indique que Microsoft pourrait la déployer dans les prochains mois. Cette initiative souligne l'engagement de Microsoft à continuer d'améliorer les performances de jeu sur Windows 11, avec l'objectif de perfectionner encore davantage l'expérience des utilisateurs à travers des optimisations continues et le remplacement progressif des fonctionnalités Windows plus anciennes.