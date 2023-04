Microsoft incite donc maintenant les utilisateurs à acheter ses autres produits à travers Windows 11. Une décision qui ne passe pas auprès de tout le monde et qui semble difficile à comprendre. Voici ce qu'explique le géant de la tech à son sujet :

Cette mise à jour introduit les notifications pour les comptes Microsoft dans le menu Démarrer. Ceci n’est disponible que pour un public restreint pour le moment. Cela sera déployé plus largement dans les mois à venir. Certains utilisateurs avec d'autres appareils peuvent remarquer des différences de traitements visuels.

Cette fonction est en réalité testée depuis un certain temps par la firme, même si pour le moment, elle n'est proposée qu'à un nombre restreint d'utilisateurs. En novembre 2022, un leaker du nom de @thebookisclosed avait dévoilé sur son compte Twitter des captures du menu Démarrer qui affichaient des notifications promotionnelles pour OneDrive. Ce qui est fort probable c'est que Microsoft essaie de recueillir des avis concernant cette fonctionnalité afin d’envisager ou non un déploiement à plus grande échelle. Comme c'est souvent le cas.

Microsoft se fait de l'autopromotion

L'autopromotion n'est pas chose nouvelle pour Microsoft. En effet, la firme s'est déjà fait remarquer, à plusieurs occasions, pour ce genre de pratiques. Sur Windows 10 par exemple, Microsoft a déjà tenté d’afficher de la publicité dans plusieurs de ses applications préinstallées, et ce, sans qu’il ne soit possible de les désactiver.

Ce n'est pas tout, la firme de Redmond a même tenté d’injecter des publicités dans l’Explorateur de fichiers de Windows 11, avant d'abandonner l'idée en affirment que ce n'était pas « intentionnel ».

Quelles sont les nouveautés apportées dans la mise à jour KB5023778 ?

À part les notifications promotionnelles, il y a eu quelques nouveautés et correctifs dans cette mise à jour :