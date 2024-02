Évidemment, le rythme des changements de versions de Windows par Microsoft a varié au fil des années, reflétant l'évolution des technologies, des pratiques de développement de logiciels et des stratégies commerciales. En octobre dernier, par exemple, nous avons eu le droit à Windows 11 après 6 ans de bons et loyaux services de Windows 10. Souhaitant visiblement bouger rapidement les choses, on peut déjà noter une nette accélération vers Windows 12. Du moins, c'est ce qui semble être le cas. Après moins de 3 ans ? Explications.

Windows 12 déja en chemin ?

Comme le rapporte le média xda-developers, il se pourrait bien que Windows 12 soit en bonne voie. Tout part d'un simple tweet de l'utilisateur XenoPanther, insider bien connu pour avoir toujours des informations croustillantes sur les systèmes d'exploitation de Microsoft. Selon lui, le géant américain a récemment publié une nouvelle version interne de build de Windows portant le numéro de 27547, accessible aux employés de l'entreprise. Pour information, comme précisé dans le tweet, la version précédente portait le numéro 26047. Il y a donc eu une avancée assez significative en terme de numéro de version. Ce qui est généralement synonyme d'une nouvelle version de Windows en préparation. Comme ce fut à l'époque le cas entre Windows 10 et Windows 11.

Pour ne rien gâcher, le journaliste Zac Bowden de chez WindowsCentral précise que la prochaine mise à jour de Windows (portant le nom de 24H2) aura un numéro de build comme suit : 26XXX. Cela suggère qu'une version 27XXX ne sera probablement pas accessible aux insiders de Windows avant un certain temps. Évidemment, il vaut mieux prendre tout ceci avec des pincettes et ne pas se faire trop d'illusions, mais il est tout à fait possible qu'une build de Windows 12 circule actuellement en interne et fasse l'objet de tests et d'essais. Wait and see.