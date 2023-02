Si il y a encore quelques temps, le Metaverse était sur toutes les bouches notamment grâce à Meta et Microsoft voici un nouveau coup dur qui ne risque pas de faire avancer le schmilblick. Cette fois il ne s'agit pas des problèmes financiers du groupe Facebook mais de la décision du géant chinois Tencent qui semble lâcher l'affaire au sujet de la VR. Voilà ce que l'on sait.

Tencent ne veut plus faire de VR

Tencent est un véritable mastodonte qui possède 10% du capital d'Universal Music Group et qui possède surtout l'application de messagerie chinoise WeChat, l'équivalent de Facebook/WhatsApp en Chine. Au delà de ça, ce géant de la tech est par exemple actionnaire majoritaire de Riot Games, Supercell et actionnaire à 40 % d'Epic Games. Autant dire que c'est une entreprise qui pèse lourd. À tel point qu'à l'avenir, elle souhaite même venir concurrencer PlayStation et Xbox. En juin dernier elle avait nourri de grand espoir dans la VR/AR, au point de recruter une unité dédiée forte de 300 personnes. Mais ça, c'était avant... Le manque de rentabilité rapide et l'investissement lourd dans la VR semblent avoir posé de gros soucis en interne. Le projet XR (nom de l'unité de Tencent qui s'occupe du projet) ne devait pas être rentable avant 2027. Et Tencent a donc décidé de se séparer d'une partie de son personnel.

Un manque d'intérêt pour le public ?

Ready Player One dans la vraie vie ce n'est pas pour tout de suite.

D'après Reuters, l'action de Tencent a fait une chute de 2,5% dans la foulée. Il faut dire qu'une source proche du dossier déclare aussi au journal que l'unité manquait également de jeux prometteurs et d'applications non liées aux jeux pour rendre l'objectif Metaverse viable.

Si l'on ajoute cela le manque d'intérêt pour le grand public et la communication assez triste de plusieurs entreprises technologiques, dont Meta et Google avec des licenciements dans le domaine, on comprend en effet un peu mieux le choix de Tencent sur la VR.