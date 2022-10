À l'occasion du Meta Connect 2022, Meta a pu présenter le casque Meta Quest Pro et les nouveautés à venir pour le Metaverse. Notamment un partenariat avec Microsoft. L'un d'entre eux concerne évidemment le jeu vidéo et vous pouvez retrouver l'actualité à ce sujet au sein de cette news. Pour le reste cela concerne surtout toute la partie logicielle, ce qui permettrait d'ajouter un peu d'attrait au projet de Metaverse dont rêve Facebook Meta.

Microsoft va donc intégrer ses applications principales telles que Teams, Microsoft 365, Windows 365 aux casques de réalité virtuelle de Meta Quest. Dans les faits, il sera ainsi possible de rejoindre une réunion Teams depuis l’intérieur des workrooms de Meta Horizon.

Microsoft précise :

Ce partenariat complète notre engagement envers HoloLens, et nous sommes ravis de continuer à faire évoluer notre feuille de route pour les appareils de réalité mixte, avec notre approche axée sur le cloud, et avec Windows et Microsoft 365 au premier plan. Tout cela fait progresser nos efforts pour jeter les bases d'un métaverse responsable, avec des expériences de sécurité , de conformité et de niveau entreprise comme fondements.