Avec des résultats financiers plus décevants que prévu, Meta a décidé de contracter un prêt pour poursuivre ses projets pour le Metaverse. En effet, la société mère qui englobe les mastodontes Facebook, Instagram et encore WhatsApp a eu une année un peu difficile avec un chiffre d'affaires qui a reculé de 1 % lors du second trimestre 2022. Les bénéfices sont même en baisse de 36% par rapport à l'année dernière. Il faut dire que l'année 2021 était très spéciale avec le Covid et les réseaux sociaux ont donc eu de très bons chiffres (entre autre chose).

Zuckerberg mise visiblement tout sur le Metaverse, et on imagine que tout cela coute de l'argent surtout en matériel et en recherche. Meta a donc déboursé 10 milliards de dollars rien que pour cet unique secteur. Une somme gargantuesque que l'entreprise a finalement préféré emprunter. C'est assez historique car c'est visiblement la première dette de l'histoire de la société, et 10 milliard de dollars est une somme plus que conséquente. L'information fut confirmée auprès de Reuters via une interview de Mark Zuckerberg.

L’analyste financier Daniel Ives, a expliqué à Reuters que Meta aurait dû emprunter cette somme depuis un moment. Toujours selon lui, cette décision est bonne car elle va permettre de continuer d'inverstir durablement et de manière "agressive" dans le fameux Metaverse.

Que pensez-vous des projets de Facebook dans le Metaverse ? Croyez-vous que cela aura un impact bénéfique à long terme ? Dites nous au sein de la session des commentaires.