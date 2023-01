Si vous utilisez l'application Facebook ou Messenger sur votre smartphone et que vous avez remarqué une baisse anormale de votre batterie, cela n'est peut être pas qu'une simple coïncidence. Ainsi comme le reporte wccftech, Facebook et accusé par un ancien employé de tuer littéralement votre batterie. Dans quel contexte exactement ? Voyez plutôt.

Facebook et ses drôles de tests

George Hayward, un ancien employé et scientifique des données, a déclaré au New York Post que Facebook pouvait potentiellement décharger secrètement la batterie de votre téléphone. Tout cela à cause de pratiques de "tests négatifs". Mais un test négatif c'est quoi ? il s'agit d'une forme de test logiciel qui introduit des comportements et des circonstances dans l'application qui ne sont pas du tout normaux dans l'objectif de voir comment le logiciel ou le périphérique sur lequel le logiciel s'exécute se comporte.

En parlant à son manager Facebook de la nocivité et de la dangerosité de vider la batterie des gens (notamment dans la nécessité d'appeler des secours) on aurait répondu à Hayward :

En blessant quelques-uns, nous pouvons en aider beaucoup d'autres.

Pire, après avoir refusé de participer à ces tests, Hayward a été renvoyé tout simplement. L'homme a même déposé une plainte. L’ingénieur aurait d'ailleurs vu des documents internes qui portent la mention "Comment réaliser des tests négatifs réfléchis". Tout un programme. Facebook n'est évidemment pas la seule entreprise à réaliser ce genre de choses mais c'est bien un des rares cas où un ancien employé accuse explicitement son employeur de ce genre de pratique, avec un licenciement à la clé. L'objectif est souvent le même, tester les fonctionnalités d'une application ou des problèmes tels que la vitesse de fonctionnement, notamment la vitesse pour charger une image.

Que pensez-vous d'une telle accusation ? Avez-vous été victime d'une baisse de batterie lors de l'utilisation d'une application Facebook ?