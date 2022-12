Dès la mi-décembre, la France va mettre en place un bonus pour faire réparer les appareils électriques et électroniques. Ce coup de pouce inédit est dans l'optique d'allonger la durée de vie des équipements et ainsi réduire les déchet et donc la pollution. Prévu dans une loi en 2025, sa mise en application débutera le 15 décembre avec une première série d'appareils concernés, d'autres catégories arriveront d'ici à 2024.

La France vous aide pour vos réparations

Avec 410 millions d'euros pendant six ans, le financement de ce bonus en France est visiblement assuré par les industriels eux mêmes. Ainsi donc, les particuliers pourront se rendre chez l'un des 500 réparateurs agréés et profiter d'une remise pour la réparation d'un appareil électrique. Ce nombre devrait augmenter par la suite pour arriver à 1500 en 2023 puis 10 000 en 2027.

On apprend par exemple qu'une machine à café ou un fer à repasser profitera de 10 euros. Alors qu'un appareil comme un lecteur DVD, un home cinéma, un vélo ou une trottinette profitera de 15 euros. La liste complète est disponible via le site EcoSystem :

Une console de jeux aura donc le droit à une aide de 20 euros et un téléphone 25 euros tandis qu'un téléviseur pourra profiter de 30 euros. Des petites sommes mais tout de même un beau geste pour aider les petits budgets à pouvoir réutiliser plus facilement leurs appareils en France.

Selon les deux éco-organismes, les forfaits devraient correspondre à environ 20% du coût moyen de réparation et le but de cette aide serait donc d'atteindre le seuil psychologique du consommateur, hésitant entre une réparation ou le rachat d'un objet neuf.

Que pensez-vous de cette aide financière à la réparation en France ?