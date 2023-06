Depuis plusieurs mois, Twitter est en plein séisme. Depuis le rachat impulsif du réseau social par Elon Musk pour plus de 40 milliards de dollars, le réseau social en voit de toutes les couleurs. Démissions par milliers, licenciements à la pelle, restructuration, abolition des certifications gratuites, mise en place d'un service payant… c'est un festival. Et pourtant, vous n'avez encore rien vu.

Twitter va bientôt changer et perdre son nom !

Interrogé par The Babylon Bee, Elon Musk s'est étendu sur l'avenir de la plateforme et l'avenir ne s'appelle déjà plus Twitter. Dans sa volonté de complètement transformer le réseau social et d'y ajouter plusieurs fonctionnalités plus ou moins utiles pour le quidam moyen, Musk souhaite changer de nom. Pour le moment, il évoque un certain "X", un nom qui lui va très bien puisqu'il peut tout dire. Tout et n'importe quoi. Ce n'est pas ici un nom définitif, mais seulement une manière d'amener son idée.

Alors que la concurrence se prépare et qu'un nouveau réseau social XXL devrait bientôt voir le jour, Elon Musk a des idées. Et ses idées sont les suivantes : faire de cette nouvelle plateforme (qui sera anciennement Twitter donc) une plateforme incontournable et plus libre. Un réseau social sur lequel on sera libéré des actuelles contraintes de Twitter. Musk parle alors d'une grande variété de « nouveaux services » permettant par exemple de faire de très long texte, des vidéos ou de gérer une messagerie. Mais aussi des « services financiers », sans trop entrer dans les détails. Et pour cet avenir "radieux", Twitter aurait donc le mauvais "branding", le mauvais nom.

Elon Musk veut changer les choses

Alors oui, Twitter n'a visiblement pas terminé sa mutation. Non seulement il changera bientôt de nom, mais surtout il accueillera une tonne de nouvelles fonctionnalités. Pour le moment, tout est encore très opaque et comme toujours avec Elon Musk, on ne sait absolument pas ce qui sera mis en place, ni quand ce sera fait. À tout moment, les choses peuvent changer. Dans tous les cas, le milliardaires a réellement la volonté de transformer Twitter. Ca a toujours été son désir avant même qu'il ne finisse par en prendre le contrôle. Reste maintenant à savoir jusqu'où tout ceci va nous mener.

Un vrai feuilleton qui s'annonce sans fin.