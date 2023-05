Twitter et Elon ont du soucis à ce faire. Un très gros concurrent est en train de préparer une contre offensive et ça va faire très mal.

Twitter règne en maître. Même s'il existe quelques alternatives comme Mastodon, personne ne lui arrive encore à la cheville. Et on a rapidement vu qu'il n'y avait pas de réel concurrent lorsque le milliardaire Elon Musk a mis la main sur le réseau social. Énormément de personnes souhaitaient partir et s'installer ailleurs, mais en vain. Seulement voilà, il y aurait potentiellement une place à prendre au soleil et cela intéresse un autre titan de l'industrie. Un géant qui ne manque pas de moyens et qui a déjà une place très importante sur le marché. Twitter pourrait bien avoir du souci à se faire.

Twitter va avoir chaud, un concurrent arrive à grands pas

Cette application décentralisée est actuellement connue sous le nom de code "P92" (Projet 92). Tout en restant autonome, elle sera partiellement intégrée à Instagram. Selon Lia Haberman, auteur d'une newsletter sur les réseaux sociaux, les utilisateurs pourront se connecter à l'aide de leur nom d'utilisateur et de leur mot de passe Instagram. Leurs abonnés, leur identifiant, leur biographie et leur vérification seront transférés automatiquement d'Instagram vers la nouvelle application.

À première vue, l'application semble être un mélange d'Instagram et de Twitter. En témoignent les deux captures d'écran incluses dans une présentation marketing qui a fuité. L'application affiche un fil d'actualité et permet de rédiger des messages de 500 caractères au maximum en y joignant des liens, des photos et des vidéos.

quand Meta s'attaque à Elon Musk

Selon un communiqué partagé avec un groupe restreint de créateurs auquel TechCrunch a eu accès, les concepteurs d'Instagram ont confirmé que l'application progressait. Elle devrait être lancée cet été, mais la date de sortie n'a pas été précisée.

« Nous explorons la possibilité de créer un réseau social autonome et décentralisé permettant un partage d'informations. Nous croyons que l'opportunité existe pour un espace séparé où les créateurs et les personnalités publiques peuvent partager des informations sur leurs intérêts. », a déclaré un porte-parole de la société à TechCrunch.

Bien que des applications telles que Mastodon, Bluesky et d'autres aient déjà pris une longueur d'avance dans la course à la création du prochain Twitter, Meta souligne qu'elle possède un avantage crucial : l'accès à des milliards d'utilisateurs via ses différentes plateformes. D'ailleurs, elle prévoit d'inviter des personnalités publiques de premier plan à un accès anticipé. Comme des athlètes, des acteurs, des producteurs, des réalisateurs d'émissions et des humoristes.