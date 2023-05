Depuis son rachat de Twitter et sa prise de fonction en octobre dernier, Elon Musk ne perd pas de temps pour transformer le réseau social à son goût. Le point de friction principal entre l'homme d'affaires et les utilisateurs : la certification. Désormais, il faut payer le service Twitter Blue pour avoir le petit badge bleu à côté de son nom. Seuls les comptes certifiés grâce aux anciens critères s'en sortent sans passer à la caisse. Les "organisations officielles" se distinguent par des coches dorées ou grises gratuites, mais qu'il faut mériter. Après tous ces changements, Elon Musk fait de nouveau des siennes, mais cette fois-ci, sa décision pourrait signifier la fin de Twitter en Europe.

Twitter et Elon Musk en froid avec l'Europe

Dès le 25 août prochain, Le DSA (législation sur les services numériques) entrera en vigueur en Europe. Ce règlement imposera de nouvelles règles en matière de modération et de lutte contre la désinformation. Un règlement auquel Elon Musk refuse de se conformer. Quelques jours plus tôt, le PDG de Tesla s'était déjà retiré du code de bonnes pratiques de l'Union Européenne. Jean-Noël Barrot, ministre délégué chargé de la Transition numérique et des Télécommunications, indique ce 29 mai que la France est prête à sévir. Twitter pourrait tout simplement être banni dans l'Hexagone. Dans les faits, difficile de savoir si une telle mesure peut-être réellement être prise contre le réseau social et Elon Musk.

Mastodon, une solution de repli envisagée par les utilisateurs

Twitter pourrait d'abord s'exposer à des amendes avant de faire face à une sanction bien plus grave, comme celle mentionnée par Jean-Noël Barrot. En cas de bannissement de Twitter en Europe, les conséquences seraient certainement lourdes, tant pour la plateforme que pour ses utilisateurs et la circulation de l'information de manière générale. L'alternative la plus évoquée pour pallier une potentielle fermeture de Twitter ? Mastodon. Depuis le rachat de Twitter par Elon Musk, de nombreux utilisateurs font le choix de migrer vers la plateforme créée par l'Allemand Eugen Rochko en 2016. À moins que P92 ne grille la place à ses deux concurrents... Nous n'en sommes pas encore là. Le feuilleton opposant Elon Musk à l'Europe devrait connaître de nombreux rebondissements dans les semaines à venir.