Aujourd'hui, Elon Musk souhaite créer un concurrent à ChatGPT et, d'après le média The Information, il aurait déjà contacté de nombreux experts en IA. En 2015, cet entrepreneur a déboursé plus de 100 millions de dollars afin de financer l'entreprise. Grâce au financement d'Elon Musk ainsi que d'autres grands investisseurs, c'est pas moins d'un milliard de dollars qui seront collectés pour son lancement. Mais désormais, le patron de Tesla tacle le modèle de langage d'OpenAI sur Twitter et compte se venger en créant une alternative à ChatGPT.

Elon Musk veut créer un concurrent à ChatGPT

En effet, d’après les sources de The Information, ce milliardaire controversé aurait déjà contacté Igor Babuschkin, un ingénieur chercheur qui a par le passé a travaillé sur DeepMind AI d'Alphabet. Certes, rien n'est officiel, et Elon Musk n'a encore rien laissé paraître, mais dans une interview accordée au média, Babuschkin a confirmé une association avec Musk dans le but de créer un modèle linguistique plus fiable que celui d'OpenAI.

Pourquoi Elon Musk a-t-il quitté OpenAI ?

Depuis 2018, Elon Musk a cessé de croire en OpenAI. D’après le site d'information Semafor, il trouve que l’entreprise est beaucoup trop en retard par rapport à Google en matière d’IA. Elon Musk voulait prendre les rênes de l'entreprise, mais c'était perdu d'avance. À la suite de cela, le milliardaire a décidé officiellement de se retirer pour « conflit d’intérêts ».

Malgré son départ, il était prévu que la start-up OpenAI continue de recevoir des financements d'Elon Musk, ainsi que ses conseils pour une meilleure organisation. Malheureusement, OpenAI n'a jamais touché cet argent. Désormais, Elon Musk, qui rêve d'un avenir où son robot Optimus serait confondu avec un être humain, semble vouloir se remettre dans la course a l'IA.

La course à l'intelligence artificielle

En ce moment, nous sommes témoins d'une course à l'expansion et à l'utilisation de l'intelligence artificielle. On ne peut désormais plus compter le nombre d'entreprises ayant conçu leur propre « chatbot ». ChatGPT d'OpenAI, ainsi que ses nombreux concurrents, ont le pouvoir de changer drastiquement notre quotidien et même l'organisation de notre société.

Ces outils peuvent désormais générer des réponses aux e-mails, résumer des rapports, répondre à nos questions et faire des recherches sur Internet à notre place. Demain, ces outils chambouleront le marché du travail et pourraient même constituer – d'après plusieurs organismes – un risque pour la société et l'humanité.

En effet, dans une lettre ouverte publiée par l'organisme Future of Life, on peut lire les possibles perturbations économiques et politiques causées par les nouveaux outils utilisant l'IA. Ces inquiétudes surviennent au moment où Europol se joint à un concert de préoccupations éthiques et juridiques concernant les IA telles que ChatGPT 4. L'avenir s'annonce bien sombre...