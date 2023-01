Après avoir été retardée plusieurs fois à cause de la pandémie mondiale de COVID-19, notamment à cause des problèmes de chaines d'approvisionnement, la voiture futuriste Cybertruck de chez Tesla semble en bon chemin. Notamment au niveau de la production à grande échelle.

En effet, dans un entretien accordé à Ride the Lightning, un podcast dédié à l’actualité de Tesla, le concepteur de la marque, Franz von Holzhausen a dévoilé quelques détails concernant le Cybertruck. Après que l'auteur du podcast ait demandé si le Cybertruck était terminé (du point de vue de la conception), l'homme a répondu : « Ouais. En gros, oui."

Nous travaillons de manière cohérente tout au long du processus, et nous travaillons constamment sur chaque détail. Nous apprenons des choses à travers les phases d'ingénierie et les phases de développement de fabrication que nous pouvons améliorer, et c'est ce que nous faisons.