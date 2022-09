Et si ce qui était autrefois de la science fiction devenait soudainement réalité ? Souvenez-vous, lors du Tesla AI Day 2021, Elon Musk avait indiqué que le programme de robots humanoïdes était devenu une priorité chez Tesla. Si beaucoup n'ont pas prit au sérieux l'annonce, notamment à cause de la présence à l'époque d'un danseur en costume de robot sur scène, les choses semblent se dérouler très vite.

Ainsi, dans une offre d'emploi publiée pour son Motion Planning & Navigation, Tesla Bot, le constructeur affirme sans sourciller qu'il souhaite avoir des milliers de robots humanoïdes dans ses usines.

Tesla est sur la bonne voie pour construire des robots humanoïdes à grande échelle pour automatiser les tâches répétitives et ennuyeuses. Au cœur du Tesla Bot, cette offre est une opportunité unique de travailler sur des algorithmes de pointe pour la planification de mouvement et la navigation aboutissant à leur déploiement dans des applications de production réelles. Plus important encore, vous verrez votre travail être utilisé à plusieurs reprises par des milliers de robots humanoïdes dans nos usines .