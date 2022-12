« Qu'on parle de moi en bien ou en mal, peu importe. L'essentiel, c'est qu'on parle de moi! ». Une citation qui a dû parvenir à l'oreille d'Elon Musk qui, chaque semaine, nous gratifie de sorties remarquées. Sa dernière innovation ? Démissionner de Twitter suite à un sondage.

Snoop Dogg, le prochain patron de Twitter ?

À l'heure qu'il est et si Elon Musk respecte ses engagements, ce n'est plus le patron de Twitter. Le milliardaire qui possède déjà Tesla et SpaceX a en effet lancé un sondage pour savoir s'il devait abandonner son poste. Le peuple de l'oiseau bleu a parlé : c'est oui ! Musk a donc pris acte, mais avant, il doit trouver quelqu'un d'assez fou pour le remplacer.

Je démissionnerai de mon poste de PDG dès que j'aurai trouvé quelqu'un d'assez fou pour prendre le poste ! Après cela, je me contenterai de diriger les équipes chargées des logiciels et des serveurs.

Est-ce qu'il tiendra parole ? Il faudrait déjà que l'on sache si son propos était sérieux ou non. La situation a en tout cas amusé le rappeur US Snoop Dogg qui a publié un autre sondage sur son compte en demandant « est-ce que je devrais diriger Twitter ? ». Avec 81% de « oui », le chanteur devrait donc s'installer dans le fauteuil du boss.

Après tout, ce ne serait peut-être pas pire qu'Elon Musk et sa censure outrancière, non ?