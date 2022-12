Si vous avez la chance d'avoir une Tesla S ou X, sachez qu'il va être possible de jouer à votre bibliothèque Steam, tout simplement. De quoi passer le temps lors de la recharge de votre automobile ou de jouer (sur le siège passager) pendant que votre âme sœur ou ami(e) est au volant. Tout un programme.

Steam dans votre voiture Tesla

C'est via le compte Twitter officiel Tesla que nous pouvons apprendre l'information :

Steam est là - des milliers de jeux pour les nouveaux véhicules Model S et X

Avec le déploiement de la nouvelle mise à jour, la plateforme de Valve donne désormais accès à plus de 1 000 jeux sur les Model X et S avec 16 Go de RAM sortis en 2022. Dans le court extrait qui est visible ci-dessus on peut même voir voir Cyberpunk 2077 et l'interface du service de Steam. Difficile par contre d'imaginer le jeu tourner dans cette qualité graphique, reste à voir ce que cela donnera en condition réelle. Cerise sur le gâteau, il est possible d'utiliser une manette sans fil. On peut d'ailleurs voir la DualSense de Sony dans le tweet.

Les possesseurs de Tesla peuvent maintenant aussi profiter d'autres services comme Apple Music soit l'accès à des millions de morceaux en un simple clique. Sans se prendre la tête. Encore faut t-il être assez fortuné puisqu'il faut tout de même débourser 138 000 euros pour une Tesla Model S ou 141 000 euros pour un modèle X, une bouchée de pain.