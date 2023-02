Auparavant pour jouer à un jeu sur Steam Deck il fallait lentement (selon votre connexion) le télécharger sur Steam et si vous n'aviez pas la fibre cela pouvait prendre des heures. Même si vous possédiez déjà le jeu sur une autre machine, comme par exemple votre PC de bureau ou autre. Eh bien tout ceci sera bientôt de l'histoire ancienne puisque Valve souhaite vous faciliter la vie pour l'usage quotidien avec cette nouvelle mise à jour Steam actuellement en bêta.

Steam Deck et le transfère de jeux en local

Ainsi donc, grâce à la dernière mise à jour bêta de Steam, il est désormais possible de transférer des jeux via le réseau local pour simplifier leur installation. Les joueurs peuvent donc désormais transférer leurs jeux directement depuis un appareil où il est installé vers un autre en utilisant leur réseau local. En toute simplicité vous pouvez donc envoyer un jeu de votre PC vers votre Steam Deck, sans passer par les serveurs de Valve.

Le transfère en local en image @Valve

Et ça c'est une grosse évolution surtout quand on sait que bon nombre d'utilisateurs n'ont pas d'accès fibre et que les jeux pèsent parfois maintenant plus de 80 Go. Nous en voulons pour preuve le récent Hogwarts Legacy qui fait 85 Go. Notons que la dite fonctionnalité fonctionne aussi pour tous les autres appareils et non uniquement le Steam Deck. Vous pouvez ainsi transférer votre ludothèque d'un PC à un autre beaucoup plus rapidement. Même si il existe toujours en rusant un peu la technique du transfère des fichiers Data sur une clé USB, clairement moins fiable et peut être aussi long/lent.

Précisons que l'on ne peut transférer que des jeux qui sont sortis (et non des précommandes) et que cela ne concerne pas non plus les sauvegardes de votre progression.