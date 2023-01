Un nouveau message du compte officiel de Valve, constructeur derrière le célèbre Steam Deck que l'on ne présente plus, avertit les joueurs suite à une série de réclamations et d'indignations au sujet de la console/PC Portable. Le message alerte notamment sur le fait qu'on ne doit pas acheter l'appareil chez un vendeur autre que les détaillants officiels. En effet, c'est via un nouveau tweet du compte Twitter officiel du Steam Deck, que Valve réalise son avertissement :

Un avertissement avant achat pour Valve

Bonjour, et bonne année ! Une note rapide que les seules façons officielles d'acheter Steam Deck sont directement sur Steam (aux Etats-Unis, CA, EU, et UK), ou sur Komodo (JP, KR, TW, et HK). Les Steam Decks vendus via d'autres sites web ou détaillants ne sont pas officiels - soyez prudent.

Ce message intervient notamment après la découverte sur le web de versions contrefaites de la console de Valve. Mais ce n'est pas tout car certaines régions du globe, notamment en Amérique du Sud, en Australie ou Nouvelle-Zélande se sont également joints à la conversation, partageant leurs frustrations de ne pas pouvoir acheter le Steam Deck dans ces pays. Du moins de manière officielle par le biais des détaillants officiels.

Si il est entièrement compréhensible que Valve veuille empêcher ses fans d'être arnaqués lorsqu'ils essaient d'acheter un Steam Deck, il semble assez étrange de ne pas s'occuper aussi de la frustration évidente des acheteurs qui ne peuvent pas s'en procurer un en raison de restrictions régionales. Espérons que pour le Steam Deck 2, les choses soient différentes et la console plus accessible à travers le monde pour éviter ce type d'incompréhension légitime.