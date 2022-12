Valve a d'ores et déjà confirmé un « Steam Deck 2 » et plus si affinités. Mais est-ce que cette version sera vraiment plus musclée ? Quelles sont les améliorations envisagées ? De premières pistes ont été données.

Après des débuts difficiles suite à des problèmes de production et donc des délais de livraison à rallonge, Valve a su régler ces soucis. Le Steam Deck est disponible pour tous et sans attente (merci Santa Gabe !). Et maintenant ? Place au Steam Deck 2 avec les premiers détails des concepteurs de la machine.

Les premières infos sur le Steam Deck 2 ou « Pro »

Avant même que Valve n'annonce un retour à la normale sur les livraisons de son PC/console portable, bien plus puissant qu'une Nintendo Switch (mais aussi plus cher), la société de Gabe Newell affirmait qu'il y aurait bien de nouvelles versions.

Steam Deck représente le premier modèle d'une nouvelle catégorie de PC de jeu portables Steam. À l'avenir, Valve assurera le suivi de ce produit en amenant des améliorations et itérations au matériel et au logiciel, avec la mise sur le marché de nouvelles versions du Steam Deck. Via VGC

Des ambitions claires qui le sont encore plus aujourd'hui. Oui Valve veut un Steam Deck 2, mais pas pour augmenter la puissance brute. L'entreprise préfère avoir de nouvelles itérations similaires et améliorer peut-être certaines faiblesses comme la batterie. Batterie qui devrait être plus facile à remplacer d'ailleurs étant donné que Valve étudie la question.

Pierre-Loup Griffais, l'un des concepteurs, a ainsi déclaré à The Verge :