Inflation oblige, on se retrouve sans cesse avec des augmentations tarifaires pour nos divers abonnements, notamment de streaming. Cette fois-ci, cela concerne Spotify, vous allez devoir payer encore plus.

Dans un environnement économique en constante évolution, comme le montrent nos factures chaque fin de mois, les utilisateurs de Spotify Premium en France vont bientôt constater une augmentation de leurs abonnements... Cette hausse des prix est visiblement une conséquence directe de l'introduction d'une nouvelle taxe gouvernementale française, connue sous le nom de taxe CNM, destinée à soutenir le Centre National de la Musique. Cela va clairement diviser.

Spotify monte de prix, pourquoi ?

Pour le moment, hélas, nous ne savons pas de combien sera cette hausse du prix de l'abonnement. Actuellement, l'abonnement premium personnel coûte 10,99 € par mois. L'abonnement Premium Duo coûte 14,99 € par mois, l'abonnement Premium Famille coûte 17,99 € par mois et l'abonnement Premium Étudiants coûte 5,99 € par mois. Tous ces prix devraient logiquement augmenter, sauf peut-être le tarif des étudiants ? On ne sait pas encore.

Comme le souligne Spotify dans son communiqué, le CNM, un organisme public, joue un rôle crucial dans le paysage musical français en réalisant des études sur l'industrie et en octroyant des subventions aux maisons de disques et aux producteurs de spectacles vivants. À la fin de 2023, le gouvernement français a imposé une taxe supplémentaire aux services de streaming musical afin de financer cet organisme. Cette décision est née de la volonté d'appuyer financièrement l'industrie musicale française. Bien que la taxe ait suscité des inquiétudes quant à son efficacité. Mais aussi a son impact direct sur les artistes et les auditeurs.

On peut apprendre que Spotify a exprimé son mécontentement face à cette nouvelle mesure. Soulignant que la taxe représente un fardeau financier significatif, d'autant plus que la société contribue déjà de manière substantielle à l'industrie musicale française. En 2022, Spotify explique avoir généré près de 225 millions d'euros pour le secteur de la musique enregistrée en France. Ce qui représente environ un quart du chiffre d'affaires total de l'industrie pour cette année. Toutefois, avec l'introduction de la taxe CNM, Spotify devra désormais reverser une part importante de chaque euro gagné aux ayants droit et au gouvernement. Bref, c'est le consommateur qui va devoir payer les pots cassés.

Entre ça, et les augmentations sur les autres services, qu'ils soient déguisés ou non (avec système de publicité) comme sur Netflix et Prime Video, il va falloir faire des choix...