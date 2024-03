Après le succès de la série Les Anneaux de Pouvoir sur Amazon, qu'en est-il de la suite ? On en sait enfin un peu plus sur ce qui nous attend pour ce projet ambitieux. Voyez plutôt.

Patrick McKay et JD Payne, les cerveaux derrière la série Les Anneaux de Pouvoir, viennent de signer un nouveau contrat de trois ans avec Amazon MGM Studios. Marquant ainsi un tournant prometteur pour l'avenir de cette saga fantastique. Ce partenariat étendu témoigne non seulement de la confiance d'Amazon dans le duo, mais aussi de gros espoirs pour la suite de l'adaptation de l'univers de Tolkien. Une belle promesse en perspective pour Prime Video et un signe qui ne trompe pas ?

Déjà une saison 3 pour Les Anneaux de Pouvoir ?

D'après les informations du très sérieux hollywoodreporter c'est très prometteur pour Les Anneaux de Pouvoir. La première saison, a été saluée par la critique et s'est avérée être la série originale la plus suivie d'Amazon. Se maintenant dans le top 4 des charts de streaming à chaque semaine de sa diffusion. La deuxième saison, déjà en boîte, est prévue pour une sortie ultérieure cette année. Mais ce n'est pas tout...

Bien qu'une troisième saison n'ait pas été officiellement commandée et qu'aucune salle d'écriture n'ait été formée, McKay et Payne ont déjà commencé à esquisser l'histoire. De plus, un changement de décor est prévu pour la production. Qui sera transférée de Bray Studios au nouveau complexe de Shepperton Studios au Royaume-Uni.

Vernon Sanders, chef de la télévision chez Amazon MGM Studios, a exprimé son enthousiasme pour la collaboration continue avec McKay et Payne. Soulignant le succès mondial et la vision ambitieuse du duo pour Les Anneaux de Pouvoir. L'engagement d'Amazon Prime envers leurs talents créatifs semble inébranlable, avec des attentes élevées pour la prochaine saison.

Cela avance bien chez Prime Video

McKay et Payne ont partagé leur expérience et les leçons tirées de la première saison, qui ont été appliquées pour faire de la deuxième un projet encore plus grand et meilleur. L'objectif clair est d'augmenter la qualité et l'envergure de la série, comme en témoigne leur anticipation pour les développements futurs. Suivant cette logique, la saison 3 devrait être tout simplement époustouflante... Reste à voir si cela sera suffisant pour calmer les fans de Tolkien. Car pour rappel, tous n'ont pas vu d'un très bon œil le travail sur la première saison sur Prime Video.