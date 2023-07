Hélas depuis quelques mois avec l'inflation on assiste à une hausse progressive des tarifs sur les applications et services de streaming. Cette fois cela concerne Spotify.

Attention mauvaise nouvelle, la célèbre plateforme de streaming audio Spotify va augmenter sa tarification partout dans le monde dont notamment en France. Encore un changement qui va réduire un peu plus le pouvoir d'achat de nombreux usagers d'internet. Une rumeur circulait concernant l’augmentation du prix des offres mais c'est désormais une triste réalité puisque le site officiel indique les nouveaux tarifs. Comment justifier ce changement ?

Spotify augmente les prix

La plateforme de streaming explique que l'augmentation du tarif concerne en fait le développement, ayant pour objectif d'apporter plus de contenus aux fans... Si vous payez plus c'est donc pour votre bien et non pour uniquement maximiser les profits. Ou pas. On peut ainsi lire :

Alors que nous continuons à développer notre plateforme, nous mettons à jour nos prix, afin de pouvoir continuer à innover dans des conditions de marché changeantes. Grâce à ces mises à jour, nous apporterons toujours de la valeur aux fans.

Le changement concerne d'abord les USA puisque la formule coûtera ainsi 10,99 dollars par mois aux utilisateurs payants contre 9,99 auparavant. Le changement devrait avoir lieu au cours des prochaines semaines sans plus de précisions coté date. Il en sera de même en France puisque le prix était exactement le même (sans prendre en compte la conversion magique) à savoir 9,99 euros. Décidément pour ceux qui additionnent Netflix et Spotify, cela commence à faire beaucoup.

Spotify contre la concurrence

En fait Spotify s'aligne clairement sur la concurrence puisqu'il faut débourser aussi 10,99 euros pour accéder à Deezer. Sur Apple Music c'est aussi strictement la même chose. On est donc en face d'une uniformisation massive des services de streaming de musique. Voilà qui devrait rendre le choix encore plus compliqué qu'initialement. Lancé officiellement en octobre 2008, Spotify a commencé à proposer un service d'écoute de musique en streaming sur abonnement. Le modèle économique de la plateforme repose en fait principalement sur des revenus publicitaires pour les utilisateurs gratuits, tandis que les abonnements premium offrent une expérience sans publicité, avec des fonctionnalités supplémentaires comme la possibilité de télécharger des chansons pour une écoute hors ligne. Si au départ, Spotify s'est concentré sur le marché européen, il s'est progressivement étendu à d'autres régions du monde, y compris les États-Unis en 2011. Aux dernières nouvelles en avril 2023, Spotify avait atteint les 500 millions d'utilisateurs à travers le monde.