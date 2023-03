Pour tous les abonnés Spotify… gardez la foi ! L’offre Hi-fi que la plateforme avait annoncée, il y a deux ans de ça, a pris beaucoup de retard, mais rassurez-vous, elle est toujours d'actualité. À vrai dire, Spotify aurait même déjà finalisé l'offre Hi-fi. Cependant, Spotify n'a divulgué aucune date de sortie. Et cela pour plusieurs raisons.

Le retard de l'offre Spotify Hi-Fi : à quoi est-il dû ?

www.complex.com

Annoncée il y a deux ans de ça maintenant (début d’année 2021), l’offre Hi-Fi de Spotify n'a toujours pas vu le jour. Toutefois, le Co-Président de la plateforme, Gustav Söderström, a donné une justification à ce retard. Lors d'une interview chez The Verge, ce dernier a dit :

Certes, nous l’avons annoncé, mais l’industrie a changé pour diverses raisons.

Il a notamment rajouté :

Nous allons le faire, mais nous allons le faire de manière à ce que cela ait du sens pour nous et pour nos auditeurs. L’industrie a changé, et on a été obligé de nous adapter.

Malheureusement pour Spotify, elle s'est fait devancer par Amazon et Apple. En effet, l'entreprise de Tim Cook a mis en place son offre LossLess sans surcoût pour ses abonnés Apple Music, tout comme Amazon. D'ailleurs, d’autres services ont aussi suivi le mouvement, et ont tous intégré l’écoute sans perte de qualité à leur offre. Ce qui a bouleversé les plans de Spotify, dont l’offre Hi-Fi. De base, cette offre prévue pour fin 2021 devait être payante même pour les personnes qui bénéficient déjà d'un abonnement Premium. En effet, la plateforme de musique comptait sur son offre de streaming en haute qualité pour amener ses abonnés à monter en gamme, et ainsi augmenter ses bénéfices.

L'offre Spotify Hi-Fi est déjà prête, mais toujours pas disponible !

Lors de la conférence de Gustav Söderström chez The Verge, les animateurs ont tout de même insisté afin de savoir comment ces changements dans l’industrie étaient responsables du retard de lancement de l’offre Hi-Fi de Spotify. Il voulaient comprendre si cela était plutôt dû aux coûts que nécessitait cette nouvelle offre. Le co-président de Spotify a hésité avant d'affirmer que la plateforme est en quête du meilleur moyen pour qu’elle ne soit pas trop onéreuse pour l’entreprise.

D’après The Verge, l’offre Hi-Fi de Spotify serait déjà prête depuis un peu plus d’un an. Elle serait globalement terminée, le catalogue serait même déjà disponible sans perte de qualité, et les employés de cette plateforme y auraient apparemment déjà accès. Mais vu la concurrence qui intègre l’écoute en haute qualité sans surcoût, Spotify n'a pas spécialement envie d’emprunter le même chemin. Eh oui, Spotify semble encore être à la recherche du meilleur moyen pour proposer son offre Hi-Fi à ses utilisateurs. On peut notamment penser à l’ajout d’options additionnelles, tels que l’audio spatial ou le son Dolby Atmos.