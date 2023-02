Actuellement il est vrai que le matériel Apple et notamment les iPhones ont un prix très élevé. Ironiquement, du matériel du constructeur encore plus ancien peut désormais s'arracher à prix d'or. C'est notamment le cas du cultissime iPhone 1 dont une vente aux enchères vient d'être organisée par LCG Auctions. Attendez de voir le prix...

Comme le reporte le très sérieux journal businessinsider une très particulière vente aux enchères vient d'avoir lieu avec comme pièce maitresse un Apple iPhone 1 de 2007, un véritable monument de la pop culture. Celui-ci appartenait à Karen Green, une Américaine qui possédait un iPhone 2G encore dans son emballage d'origine dans une vieille armoire. Une belle aubaine sachant que la dernière vente de ce type en octobre dernier (2022) avait atteint la somme de 40 000 dollars.

Pour la petite histoire, cette tatoueuse s'est vu offrir le précieux bien de la part de ses amis en 2007 alors qu'elle venait d'obtenir un emploi. À l'époque, l'iPhone 2G était commercialisé avec une exclusivité pour l'opérateur AT&T. Problème, la jeune femme était cliente chez son concurrent. En conséquence de quoi, elle n'a jamais ouvert son cadeau Apple et il est resté bien au chaud dans sa boite jusqu'à l'an de grâce 2023.

Voyons les proportions que prenaient les ventes de ce type ces derniers temps, elle a pris contact avec LCG Auction et elle a bien fait puisque son bien s'est vendu pour la coquette somme de 63 356 dollars soit 59 400 euros. Elle témoigne :

Je me suis dit : Oh mon Dieu, je pense que j'ai l'original. J'ai appelé mon fils et je lui ai dit : "Va chercher le téléphone et assure-toi qu'il n'est pas ouvert."