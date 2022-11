Quelles sont les chansons et les artistes que vous avez le plus écoutés cette année ? Voici comment découvrir votre rétrospective grâce à Spotify Wrapped 2022.

Le moment tant attendu est enfin arrivé : le Spotify Wrapped 2022 est disponible. Chaque année, le géant du streaming audio propose à ses utilisateurs et utilisatrices de découvrir la liste des chansons, des genres et des artistes les plus écoutés de 2022. Voici comment découvrir votre propre rétrospective.

La firme suédoise a fait durer le suspens pendant quelques jours. Spotify a mis le feu à Twitter ces dernières 24h en teasant l’arrivée de sa fonctionnalité la plus appréciée : la rétrospective de l’année. Comme chaque année, les utilisateurs peuvent retrouver gratuitement le bilan de 2022 : artiste le plus écouté, son qui a tourné en boucle, temps d’écoute au total, genres explorés … le Spotify Wrapped sort tous les dossiers sur vos goûts musicaux et on est jamais au bout de nos surprises.

Pour y accéder, il faut impérativement passer par l’application mobile pour le moment. La rétrospective Spotify n’est en effet pas disponible depuis la version web ou desktop du service à l’heure actuelle. Sur la page d'accueil, vous trouverez un bandeau entièrement dédié à la fonctionnalité. Il ne vous reste plus qu’à cliquer dessus pour découvrir votre bilan de l’année sous forme de Stories, ou à écouter les playlists générées par la plateforme de streaming musical pour l’occasion. Si vous êtes fiers de vos écoutes, vous pouvez facilement partager votre Spotify Wrapped 2022 avec vos amis ou sur les réseaux sociaux.

Si la fonctionnalité n’est toujours pas visible chez vous, pas de panique. Elle met un petit peu de temps à se déployer chez tous les utilisateurs. Vous pouvez cependant la découvrir simplement en cliquant sur ce lien à et puis sur « Download Spotify » pour ouvrir la rétrospective sur votre application. Vous vous sentez audacieux ? Partagez-nous votre bilan dans les commentaires.