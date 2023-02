Proposer un casque de réalité mixte c'est bien, mais le rendre accessible à tous c'est encore mieux. Ainsi si Apple s'apprête à dévoiler son fameux casque AR/VR celui-ci devrait dépasser aisément les 3000 dollars. Problème, avec un tel prix il est très difficile de convaincre et de démocratiser un produit. Conscient du soucis, le constructeur serait en train de travailler sur un second casque, plus abordable.

Apple et l'épineuse question du prix

Selon les informations du journal Nikkei, Apple prépare déjà un deuxième modèle de casque pour tenter de résoudre le problème d'accessibilité. Il s'agirait d'un produit développé en partenariat avec Foxconn, groupe industriel taïwanais spécialisé dans la fabrication de produits électroniques. Celui-ci est d'ailleurs déjà l'un des acteurs de la fabrication des iPhones, le partenariat coule donc de source.

Le média cite comme source de cette information un membre du personnel du constructeur ayant des connaissances sur le développement du projet. D'après lui, le premier casque de réalité mixte d'Apple sera effectivement excessivement onéreux. Et il faudra attendre la deuxième génération pour avoir un prix approchant d'un "Mac haut de gamme". Soit quelque chose en dessous des 2000 dollars, ce qui reste cher mais tout de même plus réaliste que 3000 et plus.

Des concessions ?

Deux versions du casque au programme ?

Pour tenter de réduire les couts de production, Apple devrait équiper ce casque de composants moins onéreux. Comme les caméras et les technologies d'affichage. Un peu comme le fait déjà le constructeur sur les iPhones avec différents tarifs. L'appareil de 2023 aurait ainsi un objectif plus niche pour sa clientèle et il faudrait attendre la deuxième génération pour commencer à démocratiser l'ensemble.