Cela fait des années que Apple et Samsung sont en concurrence directe sur le segment du smartphone haut de gamme. Et pour cette année 2023, le géant coréen frappe fort avec l'annonce de son Galaxy S23, un monstre à bien des niveaux. Qu'en retenir ?

Galaxy S23 : un smartphone ultra haut de gamme

Il faut déjà savoir que le Samsung S23 c'est pour bientôt avec une date de sortie prévue pour le 17 février et des précommandes ouvertes jusqu'au 16 février. Ceux-ci se déclinent en 3 modèles soit le Galaxy S23, Galaxy S23 Plus et Galaxy S23 Ultra. Forcément chaque fois on monte un peu plus en gamme (et donc en prix). Coté design on reste sur le même modèle que S22. Seul le bloc photo change de forme en gardant le style du modèle Ultra. Le trio garde la même ADN et les mêmes lignes.

Pour une plus grande protection tous les Galaxy S23 possèdent pour l'écran un verre renforcé Gorilla Glass Victus 2 à l’avant comme à l’arrière. Le constructeur promet une résistance d'une chute sur du béton (à une hauteur humaine). Forcément si vous lancez celui-ci du deuxième étage la protection sera inutile. L’aluminium plus robuste et étanche sur les tranches bénéficie d’une certification IP68, soit la possibilité de l'immerger dans l'eau, et ce de manière continue.

L'écran est de 6,1 pouces, Full HD+ (2340 x 1080 pixels) et Oled. Son taux de rafraîchissement adaptatif monte jusqu'à 120 Hz selon votre usage. Samsung revoit aussi sa luminosité maximale à la hausse, soit 1750 cd/m² comme sur le modèle Ultra pour un usage même en plein soleil.

Parfait pour les amateurs de photo ?

Pas beaucoup de changements au niveau du module photo mais ça reste évidemment du très haut de gamme avec :

Un objectif grand-angle de 50 mégapixels

Un objectif ultra grand-angle de 12 mégapixels

Un téléobjectif x3 de 10 mégapixels

La capture de vidéo en 8K peut s’effectuer en 30 FPS contre 24 FPS auparavant et l'autofocus reçoit une nette amélioration.

Un smartphone plus puissant pour Samsung

La grosse nouveauté c'est finalement son processeur Snapdragon 8 Gen 2 de chez Qualcomm. Samsung fait d'ailleurs de belles promesses avec plus de 30 % de puissance au niveau du CPU, 40 % sur la partie graphique et +50 % sur la partie qui est consacrée à l'intelligence artificielle. Un gain assez énorme par rapport au S22 qui représente en fait le principal intérêt d'un potentiel changement de téléphone entre l'un et l'autre.

Samsung annonce aussi une nette amélioration pour l'autonomie avec la présence d'une batterie plus importante en capacité énergétique sout 3900 mAh. Finalement seule sa charge 25 W fait un peu pâle figure au milieu de la concurrence.

Enfin pour la connectique le S23 prend en charge la 5G, le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.3 Par contre tout ceci a un prix et il faudra compter sur 100 euros de plus que le modèle S22.