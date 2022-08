C'est via un nouvel article paru dans la revue Nature que nous pouvons apprendre la nouvelle. On découvre ainsi donc qu'une structure sur mesure pourrait rendre les signaux Wi-Fi plus transmissibles à travers les murs.

Le wi-fi et le défi des murs

À l'heure actuelle, si vous souhaitez augmenter le signal WiFi de votre routeur haut débit, cela implique généralement une combinaison de différentes techniques, telles que le positionnement de votre routeur (et/ou de ses antennes) dans le meilleur emplacement possible et la fixation de répéteurs de signal supplémentaires ou des dispositifs d'extension.

Comme vous savez surement, les murs sont l'ennemi juré de tout réseau sans fil, en particulier si vos murs sont très épais comme dans les vieilles bâtisses, ou les châteaux pour les plus chanceux d'entre vous. C'est aussi le cas si vos murs possèdent des éléments en métal (comme dans un bunker, mais on ne juge pas vos choix de vie). Le signal peut passer, mais il sera beaucoup plus faible une fois qu'il atteindra l'autre côté, en supposant qu'il puisse même l'atteindre.

La complexité d'un signal

Une onde électromagnétique qui frappe la surface d'un mur verra une partie de son signal passer (réfraction), tandis qu'une autre partie sera réfléchie. En d'autres termes, les murs de votre maison ressemblent un peu à un labyrinthe pour un signal Wi-fi. Et c'est ce qui cause dans la majorité des cas des problèmes de connexions.

Et pour les scientifiques de l'Université de technologie de Vienne et de l'Université de Rennes en Autriche, la solution à ce défi consiste à rendre le mur efficacement translucide à toutes les ondes lumineuses entrantes en plaçant devant elle un médium complémentaire adapté, la fameuse structure dont nous parlions au début de l'article.

L'idée est d'ajouter un deuxième obstacle supplémentaire au premier afin de permettre à ces signaux d'atteindre une transmission presque parfaite lors du passage à travers le mur. Ca parait fou n'est ce pas ? Et pourtant... Pour faire simple, on aide les ondes à se guider à travers le labyrinthe que représente le mur.

Matthieu Davy, maître de conférences en électronique à l'Université de Rennes déclare :

Cet obstacle supplémentaire permet de guider les ondes dans le labyrinthe initial pour suivre des chemins totalement transmis, éliminant toute réflexion, quelle que soit la direction d'éclairage.

Voici un schéma pour mieux comprendre le principe de ce médium complémentaire

L'équipe a ainsi développé un outil de calcul de l'obstacle supplémentaire, qui permet d'obtenir des résultats rapides quelle que soit la complexité de l'obstacle. Il suffit alors de scanner le reflet des ondes à sa surface. Ce résultat est applicable à tous les types d'ondes et à toute une gamme de fréquences.

Si cela semble très complexe à mettre en place pour l'heure dans la maison d'un particulier, (Car comment installer un autre obstacle supplémentaire ?) cette découverte offre de nombreuses perspectives dans le domaine des télécommunications.