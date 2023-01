Si la fibre optique est encore trop couteuse ou qu'elle met encore beaucoup de temps à s'instaurer dans de nombreuses régions, la 6G pourrait être une solution efficace. Notamment en zone rurale, permettant ainsi de capter partout.

La 6G est t'elle la solution ?

La 6G est actuellement en développement dans des bandes dites térahertz. Actuellement, plus les bandes de fréquence sont hautes, plus la portée des transmissions est courte et plus elles sont vulnérables à des obstacles comme des arbres. C'est notamment pour cette raison que certaines zones rurales, loin des centres urbains ont une mauvaise réception de la 4G et parfois même de la 3G. Pendant des années, l'idée de la 6G a été considérée comme de la science-fiction. Mais cela semble finalement "plus proche que jamais". C'est dans ce contexte que Josep Jornet, professeur agrégé de génie électrique et informatique à Northeastern en collaboration avec la NASA, l'US Air Force et Amazon a prouvé qu'une communication sans fil à haut débit et à large bande passante à la fréquence térahertz est possible sur de longues distances.

Vous devez trouver une technologie qui peut vous offrir une connectivité de type optique sans les problèmes optiques, et nous pensons que la technologie térahertz est la bonne pour cela.

Le térahertz, une technologie d'avenir

La bande térahertz est un ensemble de fréquences supérieures à 100 gigahertz, dépassant la limite de 71 gigahertz de la 5G. Mais bien que l'envoi de signaux sur la bande térahertz ait été prouvé comme efficace, le faire à grande distance est très difficile. Car plus la fréquence est élevée, plus la distance parcourue par l'information est courte.

Ma recherche est motivée par le fait de montrer aux gens que des choses dont ils pensent qu'elles ne fonctionneront pas peuvent fonctionner.

Eh bien Josep Jornet et son équipe ont ainsi pu créer une liaison de 2 kilomètres, la plus longue connexion térahertz jamais établie sur Terre. Comment cela est possible ? Eh bien traditionnellement, une radio de communication a un générateur de signal, un mélangeur, qui ajoute les informations au signal, et une antenne qui convertit le signal en quelque chose qui peut être envoyé sur les ondes. Le problème est que les fréquences térahertz sont si élevées et nécessitent tellement de puissance pour être atteintes que tout mélangeur placé dans la radio ne fonctionne pas.

Jornet expliquer alors :

Nous n'avons pas de mélangeur capable de gérer autant de puissance. Très bien, n'ayons pas de mélangeur

Au lieu de placer le mélangeur après la source du signal, Jornet et son équipe ont alimenté les informations directement dans la source elle-même. Enfin, l'autre soucis inhérent à ce type de technologie est la nécessite d'avoir des tours qui peuvent envoyer le signal depuis un point haut :

Il faut avoir une visibilité directe. C'est pourquoi nous pensons que c'est idéal si vous voulez connecter des tours à travers des territoires qui devraient autrement forer pour installer la fibre optique.

Bref, la technologie Terahertz est l'avenir pour tirer un trait définitif sur les fameux zones blanches. Dans le même ordre idée mais à plus petite échelle cela nous fait penser à cette évolution majeur sur le wi-fi.