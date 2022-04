Samsung vient d'officialiser le T7 Shield. Derrière ce nom, pas un nouveau véhicule de l'armée de terre mais plutôt un SSD externe, qui reçoit une certification IP65 (pouvant être soumis à des projections d'eau conséquentes). Cette norme permet aussi d'avoir une résistance à la poussière.

Un SSD Samsung à emmener partout

Le coté "indestructible" est symbolisé par sa possibilité de résister à des chutes jusqu'à 3 mètres, même si la garantie ne couvre pas les dommage suite à une chute. Pas bête chez Samsung. Cela reste tout de même une belle assurance de pouvoir emmener le T7 Shield un peu partout, à la mer dans le sable ou sous la pluie. Enfin, le tout pèse moins de 100 grammes.

De bonnes performances

Outre le coté baroudeur du produit, le T7 Shield de chez Samsung n'en reste pas moins un périphérique de stockage qualitatif avec une promesse de vitesse de lecture de 1050 Mo/s et une vitesse d’écriture de 1000 Mo/s. Le SSD Samsung T7 Shield est disponible au prix de 169,99 euros pour la version 1 To et 319,99 euros pour la version 2 To.

Notons aussi que trois coloris sont disponibles : Beige, Noir et bleu. Pour égayer un peu votre bureau ou votre PC.