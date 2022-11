Le deepkfake est une véritable plaie sur Internet et notamment sur YouTube où il est parfois difficile de démêler le vrai du faux. Mais Intel semble avoir la solution.

Intel dévoile donc une solution technologique portant le nom de FakeCatche qui a pour but d'analyser un deepfake supposé pour démêler le vrai du faux. Pour ceux qui ne savent pas, un deepfake est une technologie qui imite le visage humain sur un autre visage. C'est notamment ce qu'utilise certains studios de cinéma (dans de plus grandes proportions) pour rajeunir le visage d'un acteur.

Intel analyse les deepfakes

Intel propose donc FakeCatcher, qui s’attarde sur des détails physiques pour faire son analyse. Intel explique notamment :

Les vidéos Deepfake sont partout maintenant. Vous les avez probablement déjà vues ; des vidéos de célébrités faisant ou disant des choses qu'elles n'ont jamais réellement faites. FakeCatcher (Intel) recherche des indices authentiques dans de vraies vidéos, en évaluant ce qui fait de nous des êtres humains. Un subtil "flux sanguin" dans les pixels d'une vidéo. Lorsque notre cœur pompe le sang, nos veines changent de couleur. Ces signaux de flux sanguin sont collectés sur tout le visage et des algorithmes traduisent ces signaux en cartes spatio-temporelles. Ensuite, grâce au deep learning, nous pouvons détecter instantanément si une vidéo est réelle ou fausse.

Ce traitement quasi instantané des vidéos par Intel est une grande première dans le domaine. Jusqu’à présent, il était impossible de les analyser en temps réel. Le constructeur envisage de proposer cette solution sur les réseaux sociaux, aux médias et aux ONG pour un déploiement à grande échelle. Un outil qui pourrait être très utile contre la fake news et globalement contre la transmission de fausses informations via de fausses personnalités.

