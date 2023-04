Les anciens appareils Apple (iPhone, Mac, Apple Watch et Apple TV) pourraient bientôt ne plus avoir accès à certains services Apple essentiels, tels que l'App Store, Siri et Maps.

Si votre appareil Apple, que ce soit votre iPhone ou votre MacBook, n'ont pas été mis à jour avec la dernière version d'iOS ou de macOS, vous devez le faire sans tarder. À défaut, vous perdrez l'accès à certaines applications importantes, notamment l'App Store, iCloud et bien d'autres encore.

Comme indiqué dans les rapports, Apple va cesser de fournir des services en ligne aux anciennes versions de ses systèmes d'exploitation à partir du mois prochain. Cette mesure va affecter certaines versions d'iOS, macOS, watchOS et tvOS dans l'ensemble de l'écosystème Apple. Cependant, iCloud ne sera pas impacté.

À en croire un tweet de Stella Fudge, une habituée de l'industrie qui fournit des leaks précis, le processus est susceptible d'affecter un petit pourcentage d'utilisateurs.

« À partir de début mai, l'accès aux services Apple, à l'exception d'iCloud, cessera sur les appareils fonctionnant sous : iOS 11-11.2.6, macOS 10.13-10.13.3, watchOS 4-4.2.3, et tvOS 11-11.2.6. Vous recevrez probablement une notification vous invitant à effectuer une mise à jour », a-t-elle tweeté.

La solution : mettre à jour l’OS

La multinationale a déclaré dans un document d'assistance publié le mois dernier, obtenu par MacRumors, un site web qui regroupe des nouvelles et des rumeurs liées à Apple :

« Un certain nombre d'anciennes versions ne prendront plus en charge les services Apple tels que l'App Store, Siri et Maps. Mettez à jour votre logiciel avec la dernière version disponible pour continuer à utiliser ces services ».

Une décision peu claire d'Apple

Apple n'a pas précisé la raison pour laquelle la plupart de ses services cesseront de fonctionner avec ces anciennes versions publiées entre la fin 2017 et le début 2018. En revanche, elle a déclaré que ce changement n'affectera qu'un petit pourcentage d'utilisateurs.

Le géant de la technologie s'engage à fournir à ses utilisateurs les technologies les plus récentes et les plus à jour, et cette décision fait partie de cet engagement.