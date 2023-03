Bien que son concurrent Google ait déjà lancé Android 14 à des fins de test, Apple se montre très discret quant à ce que sera la prochaine mise à jour de son système d'exploitation iOS. Toutefois, la première présentation du nouvel iOS 17 aura probablement lieu lors de la WWDC (la conférence annuelle des développeurs d'Apple) qui se tiendra en juin 2023, en prévision du lancement de l'iPhone 15 en septembre. C'est donc à cette occasion que nous découvrirons ce qu'Apple nous réserve.

La sortie de cette nouvelle version est prévue pour mi-septembre, de façon à coïncider avec le lancement attendu de l'iPhone 15. En attendant, Apple dévoilera iOS 17 lors de la WWDC en juin.

Caractéristiques attendues de l'iOS 17

À chaque mise à jour majeure d'iOS, de nombreux changements sont apportés. Nous l'avons constaté avec iOS 16 et sa multitude de nouvelles fonctionnalités.

D'après Mark Gurman de Bloomberg, iOS 17 comprendra les « fonctionnalités les plus demandées » par les utilisateurs, ce qui signifie qu'il pourrait être bien plus important que ce que l'on pensait initialement.

Nous en saurons beaucoup plus au fur et à mesure que de nouvelles révélations apparaitront à l'approche de la présentation, et encore plus lorsque la version bêta arrivera. Pour le moment, voici ce que nous avons appris :

Davantage de widgets pour l'écran de verrouillage

Widgets interactifs

Partage d'écran

Enregistrement des appels

Double application

Magasins d'applications tierces

Siri améliorée et phrases Siri abrégées

Application de réalité virtuelle (VR)

iMessage redessiné

Appareils compatibles avec l'iOS 17

Les derniers modèles d'iPhone de ces dernières années seront probablement compatibles, mais nous ignorons quels appareils fonctionneront sous cette nouvelle version tant qu'Apple n'aura pas fourni de détails.

À titre de référence, l'iOS 16 fonctionne sur tous les modèles suivants, qui devraient donc être compatibles avec l'iOS 17 :

iPhone Pro Max (11 et plus récents)

iPhone Pro (11 et versions plus récentes)

iPhone (11 et modèles plus récents)

iPhone mini (12 et plus récents)

iPhone SE (2e génération et modèles plus récents)

iPhone XR, XS et XS Max

L'iOS 17 devrait apporter plusieurs fonctionnalités demandées par les utilisateurs

Selon ce qu'avait annoncé Mark Gurman (journaliste technique de Bloomberg) il y a peu de temps, Apple aurait prévu de laisser iOS au second plan cette année. Il explique :

Lorsqu’Apple a commencé à développer iOS 17, l’idée initiale était d’en faire une version de mise au point, davantage axée sur la correction des bugs et l’amélioration des performances que sur l’ajout de nouvelles fonctionnalités. .

Il rajoute :