Si actuellement l'Apple Watch est capable de surveiller votre santé notamment via un capteur d’oxygène dans le sang ou encore les périodes d'ovulation, le constructeur souhaite aller plus loin. L'objectif est en effet d'y adjoindre un capteur de glycémie, ce qui pourrait être une petite révolution pour votre santé.

Le capteur de glycémie dans l'Apple Watch

Cela va faire quelques années que la rumeur de l'arrivée d'un glucomètre fait son chemin. Eh bien d'après le très sérieux journal Bloomberg, Apple aurait fait de très grandes avancées dans le domaine. Au point que le capteur de glycémie pourrait déjà fonctionner, et que le problème serait maintenant de pouvoir le miniaturiser suffisamment pour le faire rentrer dans la mécanique d'une Apple Watch. Actuellement la miniaturisation serait au niveau d'un appareil de la taille d'un iPhone. Bloomberg explique toutefois qu'un produit de ce type ne devrait pas apparaître sur le marché avant plusieurs années. Reste aussi à savoir le prix qu'une telle technologie pourrait avoir sur la tarification de l'Apple Watch.

Une révolution pour la santé ?

L'Apple Watch 8

Le glucomètre, ou lecteur de glycémie, est un appareil de mesure pour le suivi et le contrôle du diabète. Une maladie touchant près de 5% de la population mondiale, le nombre de personnes diabétiques ne cessant d'augmenter... Ce type d'appareil à la portée de tous pourrait donc permettre non seulement de détecter un potentiel diabète mais aussi d'alerter les personnes qui seraient prédiabétiques. Pour mesurer ce taux de glucose trop élevé quotidiennement, l'utilisation d'un glucomètre s'avère donc essentiel pour une auto-surveillance de qualité. Il suffirait alors de voir un médecin pour réduire votre taux de sucre et ainsi éviter l'apparition du diabète.