De nombreux géants de la tech sont dans le mal !

Après les excès des années Covid, certaines entreprises technologiques se sont fait rattraper par la crise économique. La plupart des GAFAM ont, de ce fait, pris des mesures similaires avec des suppressions de postes massives, mais ce qui n'est pas le cas d'Apple. Meta se retrouve à licencier plus de 20 000 salariés, ce qui représente un quart de ses effectifs. Alphabet s'est notamment séparé de 12 000 postes et Microsoft a renvoyé 10 000 employés. De plus, récemment la rigueur budgétaire s’est aggravée, et on peut remarquer une nouvelle vague de licenciements drastiques, surtout chez Dell qui s'est séparée de 6 000 travailleurs.

Cette crise financière n'a pas l'air de toucher Apple. En effet, contrairement à toutes ces entreprises qu'on a citées plus haut, Apple ne s'est pas sentie obligé de licencier un bon nombre d'effectifs. Eh oui, ce géant de produits électroniques profite de résultats financiers assez stables grâce à ses solides ventes d’iPhone. De plus, l'entreprise dirigée par Tim Cook n’a pas embauché grand monde durant la crise sanitaire.

Apple

D'après les dires de Bloomberg, Apple a pris des mesures contre cette crise. En effet, la firme californienne à décidé de limiter les recrutements. De plus, quand un employé décide de démissionner, Apple a tendance à laisser le poste libre, et ne se précipite pas pour lui trouver un remplaçant.

Ce n'est pas tout, les embauches ont été gelées pendant un bon bout de temps chez plusieurs divisions. Apple a notamment dit adieu à une partie de ses travailleurs contractuels. De plus, Bloomberg affirme que l'entreprise a revu à la baisse le budget attribué aux voyages. Dorénavant, les salariés doivent obtenir l'adhésion du vice-président principal avant de dépenser quoi que ce soit lors des déplacements.

Enfin, le média Bloomberg dévoile qu’Apple a réduit la fréquence des primes destinées à une partie de son effectif. Généralement, cette entreprise verse des primes deux fois par an, dont une en avril, et une autre en octobre. Malheureusement, pour cette année, les employés seront obligés de se contenter uniquement des primes d’octobre. Cette décision concernant les primes s'accorde pour toutes les divisions, qu’il s’agisse des ingénieurs ou des commerciaux. Cependant, les employés qui se trouvent en haut de la hiérarchie esquivent cette nouvelle politique. En effet, les directeurs continueront de percevoir leurs bonnes petites primes trimestrielles.

Tim Cook se serre la ceinture !

Tim Cook

Eh oui, même le PDG d’Apple, Tim Cook, est touché par la nouvelle rigueur budgétaire du groupe. Comme Apple l’a annoncé en début d'année 2023, le remplaçant de Steve Jobs ne percevra que 49 millions de dollars de compensations en cette année, en baisse d'environ 40 % par rapport à l’année 2022. On peut le dire, ces mesures sont largement plus modérées que les décisions chez Meta, Microsoft, Dell ou Alphabet.