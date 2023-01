Actuellement les iPhones 14 sont respectivement à 1349 euros pour la version Pro et 1479 euros pour la version Pro Max. C'est déjà un prix très conséquent surtout quand on connait les spécificités du produit. La mauvaise nouvelle pour les consommateurs, c'est que l'iPhone 15 risque bien d'être encore pire pour ses versions Pro. De quoi littéralement saigner votre compte bancaire. Apple a maintenant l'habitude de monter ses prix.

L'iPhone 15 Pro va faire mal à votre portefeuille

Comme le reporte nos confrères de chez WCCFTECH, à en croire un nouveau rapport publié sur le réseau social chinois Weibo, l'iPhone 15 sera impacté par des hausses de prix et l'inflation qui a actuellement lieu. Cette hausse concernerait (pour le moment) uniquement les version Pro et Ultra. Les versions Plus et classiques ne devraient pas être touchés (mais tout peut changer). Etant donné que les prix des composants ont augmenté, il fallait s'en douter mais on aurait pu espérer un effort de la part de l'entreprise.

Une source sur Weibo dévoile ce message.

Evidemment pour séduire le consommateur il faut que cette hausse de prix soit concrète en terme de nouveautés et puisse avoir une influence sur la qualité de produit. Quand on achète un smartphone à ce prix, on s'attend forcément à une claque technologique.

Eh bien d'après les premières rumeurs, l'iPhone 15 Pro et l'iPhone 15 Ultra seraient livrés exclusivement avec le processeur A17 Bionic, qui serait le premier SoC 3 nm d'Apple produit en masse par TSMC. On parle aussi d'un châssis en titane pour le téléphone pour améliorer à la fois l'esthétique et la résistance du produit. Pour le reste et même si cela ne coute pas grand chose, il faudra compter sur le passage obligatoire du Lightning à USB-C, pour respecter les normes européennes. Entre ça et le prix de l'Apple VR il va falloir casquer (sans mauvais jeu de mot).

Que pensez-vous de la hausse de prix pour l'iPhone 15 ?