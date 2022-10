Avec l'inflation il fallait hélas s'y attendre, Apple TV Plus monte aussi le prix de son abonnement et cela va en décevoir plus d'un.

Hélas l'inflation ne touche pas uniquement les iPhones chez Apple mais touche aussi les services du constructeur à l'image de Apple TV Plus qui prend une belle claque de 40% supplémentaire. Une hausse qui est d'autant plus surprenante que le service avait le mérite d'être le plus accessible du marché.

Apple TV Plus monte ses prix

Apple TV + qui fut lancé en France en 2019 à un tarif avantageux, soit 4,99 euros, passe désormais à 6,99 euros. De quoi donner des boutons aux utilisateurs avec tout de même 40% d'augmentation. La version annuelle de l'abonnement est évidemment aussi concernée en passant de 49,99 euros à 69 euros. Et comme une hausse n'arrive jamais seule, l'autre évolution concerne Apple Music qui passe de 9,99 euros à 10,99 euros par mois. L'abonnement famille passe lui de 14,99 à 16,99 euros par mois. Enfin l'abonnement annuel passe de 99 euros à 109 euros. En France tous les prix augmentent mais les salaires ne bougent pas.

Il est intéressant de voir les grandes entreprises monter les prix des services de ce type quand on sait par exemple que Apple a publié un chiffre d’affaires record de 83 milliards de dollars pour le troisième trimestre, soir 2 % de plus par rapport au même trimestre de l’année précédente. Le service d'Apple aura au moins le mérite d'être moins cher que la concurrence (Disney+ à 8,99 euros par mois et Netflix à 8,99 euros sans pub)

Que pensez-vous de cette hausse de tarification pour les services Apple TV ?