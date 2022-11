Comme toujours, les produits Apple sont très onéreux. Et ce n'est pas l'inflation générale qui va arranger les choses. Souhaitant se lancer sur le marché du casque de réalité virtuelle, on peut déjà se douter que le produit du constructeur devrait être hors de prix.

Le journaliste Mark Gurman de Bloomberg (toujours très informé) laisse entendre que le prix du casque AR de chez Apple devrait piquer et c'est le moins que l'on puisse dire :

Le prix du casque lui-même devrait se situer entre 2 000 et 3 000 dollars, car il s'agit d'un produit haut de gamme qui comprendra une puce M2 de niveau Mac, plus de 10 caméras placées à l'extérieur et à l'intérieur de l'appareil, et les écrans les plus haute résolution jamais proposés dans un casque grand public.