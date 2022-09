La Keynote d'Apple de fin 2022 a enfin eu lieu et ce fut l'occasion de découvrir pas mal de nouveautés. Notamment les iPhones 14 et les nouvelles Apple Watch. Voilà ce qu'il faut retenir.

On peut dire que la conférence Apple fut un gros morceau, presque indigeste en terme de nouveautés. Le produit phare de la conférence fut bien évidemment l'iPhone 14 qui comme prévu depuis longue date se décline en 4 modèles puisque la version mini disparait.

iPhone 14 (6,1 pouces)

iPhone 14 Plus (6,7 pouces)

iPhone 14 Pro (6,1 pouces)

iPhone 14 Pro Max (6,7 pouces)

iPhone 14 et iPhone plus

Les iPhones 14 et 14 Plus

En terme de design, les deux modèles reprennent sans surprise les grandes lignes de l’iPhone 13 sans vraiment révolutionner la chose. Les deux modèles profitent d'une résistance à l’eau et à la poussière, ainsi que de la protection Ceramic Shield d’Apple.

Plus d'autonomie

Pour le processeur on retrouve la puce A15 Bionic de l'iPhone 13 Pro même si Apple annonce quelque chose de plus rapide dans les faits. Le constructeur annonce aussi une meilleure autonomie avec 1 heure de durée de vie en faveur de l'iPhone 14 sur l'iPhone 13 pour la lecture vidéo et tout de même 7 heures de plus en vidéo sur l'iPhone 14 Plus par rapport à l'iPhone 13.

L’appareil photo a aussi été amélioré avec un capteur principal de 12 Mégapixels. Le mode nuit est aussi deux fois plus rapide permettant d’améliorer de 49 % les performances en basse luminosité. Que du bon pour les amateurs de photographie.

Grosse nouveauté mais uniquement en Amérique pour le moment, une connexion satellite pour les appels SOS est possible. Evidemment avec l'inflation et la valeur faible de l'euro actuellement, les prix prennent une énorme claque et rien n'est en dessous de... 1000 euros. Il va donc falloir casser son porte feuille, voyez plutôt :

iPhone 14 128 Go : 1019 euros

iPhone 14 256 Go : 1149 euros

iPhone 14 512 Go : 1409 euros

iPhone 14 Plus 128 Go : 1169 euros

iPhone 14 Plus 256 Go : 1299 euros

iPhone 14 Plus 512 Go : 1559 euros

Il existe 5 couleurs à savoir : bleu, mauve, noir, blanc et rouge

Le récap de l'iPhone 14 et 14 Plus @Apple

iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max

C'était prévu et c'est chose faite, cette année l’encoche disparaît. Enfin presque, car très malin, Apple utilise cette espace nommé "dynamic island" pour abriter le Face ID, la caméra frontale et pouvoir loger des widgets

La fameuse dynamic island @Apple

Les écrans des 14 Pro et 14 Pro max sont de 6,1 et 6,7 pouces. La luminosité maximale passe à 1600 nits, au lieu de 1200 dans les version 13. Apple évoque même la possibilité d'un pic à 2000 nits en extérieur, ce qui est tout bonnement énorme.

L'autre grosse nouveauté c'est aussi le fameux Always-On-Display qui permet d'afficher les informations nécessaires et utiles (heure, date, niveau de charge de la batterie, notifications, appels, etc.) sur l'écran de verrouillage. La même chose existe sur Android sur certains modèles haut de gamme (chez Samsung notamment).

Pour le processeur on trouve le nouveau Apple A16 Bionic qui est la puce la plus puissance pour smartphone selon Apple. Elle est annoncée 40 % plus performante que la concurrence. Rien que ça et évidemment tout ceci va se retrouver dans le prix car il faut bien justifier les sommes astronomiques.

Une énorme progression coté photo

Le capteur 12 mégapixels est remplacé par un capteur de 48 mégapixels pour la caméra principale, soit 300 % de plus de pixels. En plus du télézoom x3 qui est hérité de l'iPhone 13 Pro, Apple ajoute un téléobjectif x2. Mentionnons aussi l’ultra grand-angle avec la possibilité de faire de la macro-photographie. Pour la vidéo, le mode Cinématique propose désormais une qualité 4K.

Des prix délirants (MAJ : En euros)

iPhone 14 Pro 128 Go : 1329 euros

iPhone 14 Pro 256 Go : 1459 euros

iPhone 14 Pro 512 Go : 1719 euros

iPhone 14 Pro 1 To : 1979 euros

iPhone 14 Pro Max 128 Go : 1479 euros

iPhone 14 Pro Max 256 Go : 1609 euros

iPhone 14 Pro Max 512 Go : 1869 euros

iPhone 14 Pro Max 1 To : 2129 euros

Il existe 4 couleurs à savoir : violet, gris sidéral, doré et argent.

Le récap de l'iPhone 14 Pro et 14 Pro Max @Apple

Apple Watch Ultra

Au delà des smartphones, nous avons pu découvrir la très ambitieuse Apple Watch Ultra, une montre assez élitiste avec un prix tout aussi délirant que les iPhones. Cette version Ultra se distingue des autres modèles avec un design plus imposant et un écran deux fois plus lumineux à savoir 2000 nits. Le boitier est en titane et mesure 49 mm avec la présence d'un verre saphir pour les situations les plus extrêmes. Apple annonce une résistante de -20 à 55 degrés pour les sports les plus extrêmes.

L'Apple Watch Ultra et ses différents bracelets

On notera l'apparition d'un bouton orange sur le côté. Il servira à activer des contrôles rapide. Un second haut-parleur fait son apparition pour apporter un volume sonore plus important. Apple parle d'une sirène SOS de 86 décibel audible à 180 mètres. 3 bracelts sont disponibles pour chacune des disciplines, le Trail Loop pour l’endurance, l’Alpine Loop pour les explorateurs, ou encore l’Ocean Band pour les sports nautiques et la plongée avec une boucle en titane. L'Apple Watch propose 36 heures d'autonomie en utilisation classique et 60 heures en mode économie d'Energie.

Attention, ça pique car l’Apple Watch Ultra est disponible au prix de 999 euros.

Apple Watch 8

La huitième génération de montre connectée Apple a été officialisée avec de belles nouveauté. La plus intéressante étant que cette nouvelle Watch sera capable de mesurer votre température toutes les cinq secondes. Pour les femmes, notons aussi un suivi de l'ovulation. La montre est aussi capable de détecter un accident de voiture est donc d'envoyer un signal.

L’autonomie de 18 heures peut monter à 36 heures avec un mode économie d'énergie. L’Apple Watch Series 8 sera disponible à 499 euros en version GPS et à 619 dollars en version cellulaire.