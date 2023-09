Comme prévu, Apple a dévoilé ses tout derniers modèles iPhone 15 en grande pompe lors de sa dernière conférence. Au programme : quatre modèles distincts - les iPhone 15 Pro, Pro Max, classique et Plus. Ces nouveautés démentent les prévisions des analystes qui s’attendaient à une hausse significative des prix ; au lieu de cela, nous observons une légère réduction par rapport à leurs prédécesseurs. Découvrons ensemble les principales caractéristiques et les innovations introduites, en mettant un accent particulier sur les fonctionnalités gaming.

Un iPhone 15 Pro tout puissant

Le renouvellement du design est notable avec une conception en titane, garantissant légèreté et durabilité. La série Pro impressionne par ses performances inégalées, alimentées par le nouveau chipset A17 Pro d'Apple, qui double la capacité de gérer les opérations d'apprentissage automatique par rapport à la puce A16 précédente, promettant ainsi une progression notable.

Le secteur de l’image n'est pas négligé, avec l'introduction des écrans Super Retina XDR mesurant 6,1 pouces pour le Pro et 6,7 pouces pour le Pro Max, satisfaisant ainsi les exigences des professionnels de l’image (dixit Apple). Les dispositifs supportent l'enregistrement vidéo jusqu'à 4K à 60 images par seconde et annoncent une nouvelle fonctionnalité de vidéos spatiales 3D compatibles avec le futur casque Apple Vision Pro. Tous les modèles seront également équipés du design Dynamic Island, introduit avec l'iPhone 14 Pro et Pro Max, offrant une nouvelle manière d'interagir avec les notifications et les applications.

La photographie bénéficie également d’une attention particulière, le module de l'iPhone 15 Pro Max hébergeant trois capteurs, complété par le désormais traditionnel capteur LiDAR. Cela comprend un capteur principal de 48 mégapixels couplé à un objectif grand-angle offrant trois longueurs focales standards au choix, un second capteur de 12 Mpx associé à un objectif ultra grand-angle de 13 mm, et enfin, un dernier capteur de 12 Mpx doté d'un impressionnant zoom x5.

L'autonomie s'améliore également, Apple promettant jusqu'à 29 heures de lecture vidéo pour le Pro Max et 23 heures pour le Pro, une avancée que les utilisateurs sauront certainement apprécier.

L'outil idéal pour le gaming

Le domaine du gaming mobile est révolutionné, avec l'intégration de jeux auparavant exclusifs aux consoles, rendue possible grâce à un processeur graphique capable de supporter le ray tracing. Le calendrier de sortie inclut des titres tels que Resident Evil Village, Resident Evil 4 Remake et Assassin’s Creed Mirage, attendu début 2024 pour iOS. Les performances assez hallucinantes de la puce A17 Pro semblent la placer au sommet du marché des smartphones. Cela permet de booster les capacités d'intelligence artificielle et de machine learning grâce à un moteur neuronal révolutionnaire.

La puce A17 Pro incorporée dans l'iPhone 15 Pro est présentée comme réalisant des prouesses considérables. Malgré une architecture qui reste semblable à celle de son prédécesseur, elle promet une hausse de 10 % de la performance des cœurs haute performance, ainsi qu'une efficacité énergétique triplée pour les cœurs optimisés. Apple va jusqu'à avancer que cela positionne le A17 Pro comme le GPU le plus rapide sur le marché des smartphones actuellement. Pas mal non ? Reste à voir dans les faits.

En outre, le nouveau processeur neuronal du chipset est décrit comme le plus puissant jamais conçu par Apple, avec la capacité phénoménale de traiter jusqu'à 35 000 milliards d'opérations à la seconde. Bien que cela puisse paraître grandiloquent, surtout sur le papier, il est indéniable que le géant de la tech continue de vouloir dépasser les limites dans l'industrie.

Des iPhones 15 et 15 Plus qui font le travail

Forcément moins puissants que les modèles Pro, les iPhones 15 représentent tout de même un beau bond en termes de puissance. La puce A16 dont ils sont équipés permet d'améliorer significativement la qualité des appels en zones bruyantes grâce à une IA capable d'isoler la voix de l'utilisateur et de réduire les bruits ambiants. La puce se compose de six cœurs, dont quatre sont destinés à une consommation d'énergie plus faible. Enfin, le processeur est accompagné d'un GPU à cinq cœurs et d'un Neural Engine à 16 cœurs pour supporter les fonctionnalités d'intelligence artificielle et de machine learning.

Pour l'écran, les utilisateurs pourront apprécier une expérience visuelle plus qualitative grâce à l'écran Super Retina XDR qui intègre la technologie OLED, offrant une luminosité HDR pouvant atteindre 1 600 nits. Cette prouesse est "sublimée" par une vitre Ceramic Shield robuste qui protège l'écran. Les deux modèles font 6,1 pouces et 6,7 pouces.

Côté photographie, les amateurs bénéficieront d'un double capteur arrière de 48 mégapixels avec une ouverture de f/1,6, offrant une stabilisation intelligente des images et un zoom optique jusqu'à 2x. L'appareil photo frontal, quant à lui, propose un capteur de 12 mégapixels pour des selfies plus réussis. Une autre fonctionnalité notable est la possibilité de changer le point de focus sur une photo après l'avoir prise, une avancée significative pour la photographie mobile.

Une décision radicale pour l'iPhone 15

Pour conclure, peu importe les modèles d'iPhone 15, Apple a opéré un changement significatif en abandonnant le port Lightning au profit de l’USB-C, dans une démarche de conformité avec les régulations européennes à venir fin 2024. Cette transition, qui touchera également les écouteurs AirPod et EarPod, permettra une plus grande compatibilité avec les autres dispositifs du marché, y compris ceux fonctionnant sous Android. C'est un peu un bouleversement dans l'histoire des iPhones.

Les prix de l’iPhone 15 sont :

128 Go : 1 049 euros

: 1 049 euros 256 Go : 1 099 euros

: 1 099 euros 512 Go : 1 349 euros

Les prix de l’iPhone 15 Plus :

128 Go : 1 199 euros

: 1 199 euros 256 Go : 1 249 euros

: 1 249 euros 512 Go : 1 499 euros

Les prix de l'iPhone 15 Pro

128 Go : 1 229 euros

: 1 229 euros 256 Go : 1 359 euros

: 1 359 euros 512 Go : 1 609 euros

: 1 609 euros 1 To : 1 859 euros

Les prix iPhone 15 Pro Max :