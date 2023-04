Bien que le verdict de première instance ait été en grande partie favorable à Apple, la Cour a également ordonné des modifications importantes des règles de l'App Store. Ces changements incluent notamment la possibilité pour les développeurs de rediriger les utilisateurs vers des liens externes.

Les implications de cette décision pourraient avoir un impact significatif sur l'industrie des applications mobiles, en introduisant une nouvelle norme pour l'accès aux achats in-app et aux contenus tiers. Cependant, les effets à long terme de cette décision demeurent incertains.

Apple acquitté par la justice américaine pour concurrence déloyale

En 2020, Epic Games avait accusé Apple de pratiques anticoncurrentielles en imposant une commission de 30% sur toutes les transactions effectuées dans les applications téléchargées depuis l'App Store, y compris le jeu Fortnite. En réponse, Epic avait encouragé les joueurs à effectuer des achats via son propre système, contournant ainsi les règles de l'App Store et entraînant l'exclusion de Fortnite de la boutique d'Apple.

Malgré un premier jugement défavorable à Epic Games, la société avait fait appel en redéfinissant sa stratégie et en insistant sur l'abus de position dominante d'Apple. En 2021, la juge Yvonne Gonzalez-Rogers avait épinglé Apple sur sa pratique consistant à empêcher les utilisateurs d'avoir accès à des prix plus bas à l'aide de liens externes. Cependant, la justice américaine a récemment confirmé que, sur le plan anticoncurrentiel, Apple n'avait rien fait de répréhensible dans cette affaire. Cette décision pourrait avoir des implications importantes pour l'industrie des applications mobiles et les règles des boutiques d'applications.

La victoire écrasante de la pomme ?

La victoire d'Apple dans son conflit avec Epic Games a des conséquences : la société devra clarifier certains mécanismes de l'App Store et autoriser les éditeurs à proposer des plateformes de paiement tierces, conformément à des initiatives déjà entamées dans certains pays. Apple devra se conformer à cette décision du tribunal dans les semaines à venir.

Toutefois, l'entreprise a salué la décision rendue, affirmant que, pour la deuxième fois en deux ans, un tribunal fédéral a jugé qu'elle respecte les lois antitrust aux niveaux étatique et fédéral. Elle est fière des contributions de l'App Store à la promotion de la concurrence, de la stimulation de l'innovation et de l'élargissement des opportunités pour les utilisateurs et les développeurs du monde entier. Cependant, elle est en "respectueux désaccord avec la décision du tribunal" concernant le dernier chef d'accusation, et elle envisage un examen plus approfondi.

En fin de compte, la décision rendue par le tribunal est une étape importante dans le conflit entre Apple et Epic Games. Elle offre à Apple une victoire retentissante, mais l'oblige également à faire face à certaines conséquences importantes. Les semaines à venir seront donc cruciales pour voir comment l'entreprise va s'adapter à cette nouvelle réalité et comment elle va travailler avec les éditeurs pour continuer à offrir une expérience utilisateur de qualité sur l'App Store.

Epic Games réagit

Le PDG d'Epic Games, Tim Sweeney, a commenté la décision sur son compte Twitter.

"Apple a gagné son procès devant la Cour d'appel du neuvième circuit. Bien qu'elle ait confirmé la décision selon laquelle les restrictions d'Apple ont un 'effet anticoncurrentiel substantiel qui nuit aux consommateurs', elle a estimé que nous n'avions pas prouvé le bien-fondé du Sherman Act".

Le patron de l'éditeur de Fortnite et d'Unreal Engine s'est toutefois réjoui de la décision de la cour de rejeter l'une des questions.