Les spéculations vont bon train quant aux fonctionnalités de l'iPhone 15 Pro Max, prévu pour être lancé en septembre 2023. Une rumeur circule selon laquelle le téléphone sera doté d'un objectif à zoom variable, tandis qu'on peut lire ailleurs qu'il bénéficiera d'un capteur géant pour améliorer la qualité d'image dans des conditions de faible luminosité.

Bien que les détails sur les spécifications exactes de l'appareil restent floues, les amateurs d'Apple peuvent se préparer à une expérience photographique encore plus avancée avec le nouveau téléphone phare de la marque.

Un capteur plus imposant

D'après les informations partagées par le leaker Ice Universe sur Twitter, les capteurs photo des différents modèles d'iPhone actuels varient en termes de taille et de définition. Et ce, en allant de 12 mégapixels pour l'iPhone 11 Pro à 48 mégapixels pour l'iPhone 14 Pro. Selon lui, l'iPhone 15 Pro Max conservera la même définition de sortie que son prédécesseur, l'iPhone 14 Pro, mais sera équipé d'un capteur IMX903 de 1/1,14".

Bien que les chiffres mentionnés puissent sembler complexes pour les non-initiés, ils représentent en réalité le rapport entre la taille de 1 pouce et la diagonale du capteur de l'appareil photo. Ce taux de couverture est exprimé en pourcentage et varie de 78 % pour l'iPhone 14 Pro à 87 % pour l'iPhone 15 Pro Max. Cette amélioration significative permettra d'obtenir des photos plus lumineuses et détaillées, en particulier dans des conditions de faible luminosité, grâce à des photosites plus grands.

Il est encore incertain de savoir comment cette amélioration du capteur sera présentée par Apple et si elle ne rendra pas l'appareil plus épais. En effet, un capteur plus grand peut impliquer une taille accrue de l'appareil, et l'iPhone 14 Pro a déjà été critiqué pour sa protubérance arrière. Les rumeurs ont suggéré que l'iPhone 15 Pro Max pourrait avoir un module photo moins saillant et un poids réduit grâce à l'utilisation du titane pour le cadre.

L'iPhone 15 Pro Max avec un zoom optique 6x ?

D'après les bruits qui courent, l'iPhone 15 Ultra pourrait bénéficier d'un nouveau système de zoom optique périscopique de 6x, tandis que l'iPhone 15 Pro devrait conserver le téléobjectif 3x présent sur l'iPhone 14 Pro Max. Bien que cela ne soit pas confirmé, des modifications de design pourraient également être apportées à l'iPhone 15 Pro.

Les modèles haut de gamme de la série devraient inclure le tout nouveau chipset de 3 nm d'Apple, offrant ainsi une amélioration significative des performances par rapport aux modèles précédents. De plus, tous les modèles de la série devraient être dotés de la technologie de recharge sans fil Dynamic Island, qui permettrait de recharger plusieurs appareils en même temps, ainsi que d'un port USB-C.

La présentation de l'iPhone 15 en septembre lors du keynote d'Apple permettra de répondre à toutes les interrogations. D'ici là, il faudra attendre quelques mois pour savoir si le tout nouveau capteur de l'iPhone 15 Pro Max va révolutionner la photographie.