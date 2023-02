En France, la 5G est loin d'être présente sur tout le territoire, pire la 4G elle même est encore inaccessible dans certaines régions de nos campagnes et même ailleurs en Europe. Pour autant, cela n'empêche pas la Corée, toujours en avance technologiquement de se positionner déjà pour être un pays précurseur dans le domaine de la 6G. De quoi révolutionner l'internet mobile ?

Très en avance sur la 5G déjà, la Corée du Sud souhaite aussi multiplier ses efforts pour la 6G. C'est ainsi que le gouvernement a présenté un plan baptisé K-Network 2030 ayant pour objectif d'accélérer de deux ans le lancement du service commercial du réseau 6G. Parfait pour améliorer l'accès à internet. L'agence Yonhap News Agency déclare :

Dans le cadre du plan K-Network 2030, le gouvernement sud-coréen avancera de deux ans le lancement du service commercial du réseau 6G en sécurisant les technologies 6G de classe mondiale, en innovant le réseau mobile de nouvelle génération basé sur des logiciels et en renforçant la chaîne d'approvisionnement du réseau.

Dans le même temps, le gouvernement encouragera également les entreprises locales à produire des matériaux, des pièces et des équipements pour la technologie 6G dans le pays et à développer un RAN ouvert, ou réseau d'accès radio ouvert, compatible avec tout appareil mobile et permettant aux opérateurs et aux entreprises de téléphonie mobile d'offrir des services flexibles.