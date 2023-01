L'IA est sur toutes les lèvres depuis quelques mois. Elle est particulièrement présente au sein de l'art, dans la création de textes avec ChatGPT et elle arrive même à venir soutenir la création de mangas(toujours dans le milieu artistique). Mais cette fois elle pose un nouveau problème de l'ordre de la protection intellectuelle : le watermark . Vous savez ce "tatouage" numérique qui compose les informations de copyright et qui permettent de protéger (un peu) plus une oeuvre.

L'IA qui s'attaque aux watermarks

Les artistes d’ArtStation manifestaient leur mécontentement à l’égard de l’art généré par l’IA en décembre dernier et cette nouvelle risque d'asséner un nouveau coup au moral de nombreux créateurs. Puisque un nouvel outil proposé par Pixelbin.io vient de naitre. Son nom ? Watermark Remover. Tout est dans le titre du projet. Il permet d’effacer gratuitement et en très peu de temps les filigranes présents sur les images protégées par droits d’auteur avec l'aide et le soutien d'une intelligence artificielle. Et ce type de travail c'est un peu le fond de commerce de sites comme Getty Images qui proposent justement d'acheter des photos et images d'illustration. La version gratuite possède un watermark et il faut payer le site pour s'en débarrasser. Et mauvaise nouvelles pour les artistes le système fonctionne très bien et se montre même radical selon l'ayant droit.

Le très sérieux journal The Verge a fait l'essai et c'est tout simplement bluffant . Ci dessous voici l'exemple avec le filigrane à gauche et sans le même filigrane à droite. En plissant un peu les yeux on peut voir sur le fond rose l'ancienne présence de la mention AdobeStock. Ce n'est donc pas totalement parfait mais c'est une fenetre ouverte sur ce qu'il va être possible de faire dans un avenir très proche.

Image: Adobe Stock / Maskot

D'après le journal, le filigrane Getty Images est le plus complexe à enlever et c'est clairement le résultat le moins satisfaisant :