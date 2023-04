Plus le temps passe, plus les intelligences artificielles sont performantes. Et si ces IA impressionnent, elles inquiètent également.

Progrès merveilleux pour certains, véritable danger pour d'autres, les IA ne laissent personne indifférent. Une chose est sûre, elles se sont largement développées ces dernières années. L'intelligence artificielle qui fait beaucoup parler d'elle, ces derniers mois, c'est évidemment ChatGPT. Prototype d'agent conversationnelle, elle est capable de dialoguer avec un humain de manière plus ou moins cohérente. Elle impressionne surtout dans sa capacité à créer des scénarios, des chansons, voire même des dissertations sur demande. Loin d'être parfaite, elle inquiète tout de même. Et dans le genre inquiétant, on pourrait aussi évoquer les logiciels de reconnaissance faciale.

Des IA qui compliquent la préservation de l'anonymat en ligne

Vaste et riche en possibilité, internet possède également son lot de dangers. Parmi les principaux, le respect de la vie privée. publiez une photo sur vos réseaux sociaux, et elle pourrait bien circuler à jamais dans les méandres de sombres serveurs, même après que vous pensiez l'avoir supprimée. Ces photos circulant librement sur internet inquiètent d'ailleurs les spécialistes, surtout avec l'avènement des logiciels de reconnaissance faciale reposant en partie sur des IA capables de retrouver votre trace en un clin d'œil. C'est justement ce que permet de faire PimEyes. Développé par Giorgi Gobronidze, professeur à la European University de Tbilissi, en Géorgie.

Ce logiciel est accessible à tous en quelques clics. En publiant une photo de soi, il permet à une IA basée sur la reconnaissance faciale de rechercher d'autres images de vous. D'après les retours utilisateurs, mais également ceux de médias tels que le New-York Times, PimEyes est extrêmement efficace. A tel point, en fait, que ça en serait presque perturbant. Son créateur se présente pourtant comme un défenseur des droits humains et un spécialiste de la cybersécurité. Mais qu'en est-il dans les faits ?

La marche à suivre pur retrouver des photos de soi grâce à PimEyes

L'art de se faire bien voir

Giorgi Gobronidze présente son logiciel comme un moyen de protéger son identité en ligne. Concrètement, une option - payante, évidemment - permet de désindexer vos photos en ligne afin qu'elles deviennent difficilement trouvables. Avec cette option ou grâce à un abonnement payant, vous pouvez-même demander à être prévenu lorsqu'une nouvelle photo de vous est détectée par l'intelligence artificielle.

Nous pensons que vous avez le droit de vous retrouver sur internet et de protéger votre vie privée et votre image. En utilisant les dernières technologies, l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique, nous vous aidons à trouver vos photos sur internet et à vous défendre contre les escrocs, les voleurs d'identité ou les personnes qui utilisent votre image illégalement. C'est pourquoi nous avons créé PimEyes - un outil polyvalent vous permettant de traquer votre visage sur Internet, de récupérer les droits d'image et de surveiller votre présence en ligne. Source : site officiel de PimEyes

Malgré ces belles paroles, les articles de presse mettant en garde contre PimEyes se multiplient. Et pour cause, il semblerait que les dérives soient nombreuses. D'abord, il n'y a pas de véritables restriction quant à la manière d'utiliser le logiciel. Cela signifie que n'importe qui peut retrouver les photos d'autres internautes et tenter de découvrir leur identité. Si cela aurait notamment servi à des personnes harcelées en ligne de démasquer leurs agresseurs, on imagine facilement les problèmes qui pourraient être engendrés. Au risque de terminer sur un message de prévention pompeux, on ne peut que vous conseiller de faire attention aux contenus - et en particulier aux images de vous - que vous partagez en ligne. Avec le développement des IA en tous genres, les sites tels que PimEyes vont continuer de proliférer.