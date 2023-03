On le sait tous, en ce moment l'intelligence artificielle est sur toutes les bouches. D'ailleurs, de nombreuses entreprises de la tech cherche à mettre en avant leur IA. Cette fois-ci, c'est Google qui rejoint la partie. Ainsi, Gmail et Google Docs vont profiter d'un outil qui générera automatiquement du texte.

Google a notamment annoncé :

Nous nous trouvons actuellement à un moment charnière de notre parcours dans le domaine de l’IA. Les succès réalisés dans le domaine de l’IA générative ont radicalement changer la manière dont les gens interagissent avec la technologie.

Gmail et Google Docs ont donc mis en place un modèle de langage : une IA qui vous permettra de rédiger vos mails et autres textes, et c'est déjà disponible pour les utilisateurs de Workspace.

Google rejoint la course à l’IA générative !

En ce moment, les annonces en matière d’IA générative pleuvent. On peut particulièrement citer GPT-4 annoncé par OpenAI le 14 mars passé. Dans cette course générative, Google est bien de la partie, toutefois, en retrait pour le moment. D'ailleurs, Google a déjà proposé son propre modèle de langage qui se nomme Brad, cependant il n'est pas encore disponible. Mais bon, autant attendre la conférence annuelle de Google qui éclaircira ce point. Il est à noter que la Google I/O se tiendra le 10 mai prochain.

De plus, Google affirme que d’autres expérimentations en langue anglaise seront lancées ce mois-ci auprès de certains testeurs aux États-Unis. Et si ces derniers s'avèrent concluantes, elles seront bien évidemment étendues dans d’autres pays et dans d’autres langues.

Gmail et Google Docs : Des applications intelligentes !

D'ailleurs, chez Gmail et Google Docs, on a toujours retrouvé les fonctions Smart Compose et Smart Reply qui permettent notamment de rédiger automatiquement du texte en fonction d’un contexte. Malheureusement, leurs capacités se limitent à seulement quelques termes, donc pas de phrases entières.

Le 14 mars 2022, Google Workspace a annoncé la disponibilité de nombreuse fonction d’écriture par IA. En effet, les utilisateurs Workspace peuvent les tester dès maintenant !

Afin de faciliter la prise en main de ces nouveaux outils, Google a imaginé des services que l'on pourrait demander à son IA. Par exemple : rédiger, répondre, résumer et même hiérarchiser ses mails. En effet, Google Docs peut dorénavant réfléchir, relire, écrire et réécrire ! On peut le dire, c'est une excellente nouvelle pour les personnes un peu paresseuses.

Désormais, lorsqu’on voudra écrire sur un sujet spécifique, on aura droit à un brouillon concernant le sujet qui se génèrera automatiquement. Ensuite, on pourra bien évidemment l'éditer afin d'affiner le texte. De plus, vous pourrez même modifier le style d'écriture, dans le but de rédiger un mail professionnel. Cette IA permet aussi d’allonger le texte ou bien de le raccourcir, ou encore de le mettre sous forme de liste.

Google rassure tout de même ses utilisateurs

En effet, Google affirme que son IA peut bien évidemment se tromper, et que le contrôle sera entièrement détenu par l'utilisateur. En gros, l’IA formulera simplement des suggestions que vous serez en mesure d’accepter ou pas, et même d’éditer et de modifier.

Enfin, pour le moment, toutes ces fonctions sont uniquement réservées aux abonnés à Workspace, qui sont la plupart du temps des entreprises.