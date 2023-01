Ce n'est une nouvelle pour personne mais Google va mettre fin à son service de Cloud Gaming Stadia dans quelques jours, soit très exactement le 18 janvier prochain. Si vous étiez un abonné c'est forcément un peu triste d'avoir investi du temps et de l'argent dedans "pour rien" mais vous ne repartirez pas sans rien. C'est au moins cela pour se consoler.

Google planche sur la manette Stadia

Si Google s'est abstenu de détailler comment il procédera, l'entreprise a déclarée qu'un "outil en libre-service" sortira la semaine prochaine "pour activer les connexions Bluetooth sur votre manette Stadia".

Nous avons également des nouvelles sur le Bluetooth : la semaine prochaine, nous publierons un outil en libre-service pour activer les connexions Bluetooth sur votre manette Stadia. Nous partagerons les détails ici lors de la sortie.

C'est via le compte Twitter du service que l'on peut apprendre la chose :

C'est une très bonne nouvelle pour les utilisateurs de Stadia, qui se demandaient probablement quoi faire avec leurs contrôleurs, car pour le moment, ils ne peuvent être utilisés qu'avec Stadia et rien d'autre. Par contre, Google ne semble hélas pas prévoir une capacité bluetooth en open source.

Tristesse ultime, Google vient de sortir un dernier jeu sur Stadia quelques jours seulement avant la fermeture du service le 18 janvier et c'est même l'un des premiers titres jamais développés pour la plate-forme. Il s'agit de Worm Game. Google décrit le titre comme un jeu d'arcade conçu pour le solo et le multijoueur. Un jeu ne restera hélas pas dans les mémoires car une fois le service éteint, vous n'aurez plus du tout accès à votre bibliothèque. On imagine le désarroi des développeurs et même la peine de voir un jeu sortir et qui ne sera joué que par une poignée de personnes pendant seulement quelques heures. La dure loi du jeu vidéo.

Etiez-vous client du service Google Stadia ? Si oui, comptez-vous réutiliser la manette ?