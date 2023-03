Il est désormais possible d'échanger avec un spécialiste en vidéo. C'est parfait pour les personnes qui ne s'y connaissent pas trop en tech et qui ont besoin d'être éclairé par un vendeur.

Lorsqu'il est question de faire un achat, chacun a ses habitudes. Il y a ceux qui essayent de tout faire afin d'éviter le moindre contact avec le vendeur, tandis que d'autres cherchent principalement ce contact, et ce, dans le but d'avoir des renseignements, des recommandations, etc. Si vous êtes plutôt du genre à vous renseigner auprès du vendeur, dans ce cas, sachez qu’Apple a développé une fonctionnalité qui vous plaira certainement. En effet, la firme de Cupertino lance une nouvelle fonctionnalité qui se nomme « Shop with a Specialist over Video », autrement dit : (Acheter avec un Spécialiste via Vidéo).

Apple met au point une nouvelle fonctionnalité d’achat avec un Spécialiste en vidéo !

Cette nouvelle fonction permettra aux personnes qui veulent acquérir un iPhone d’échanger avec un spécialiste Apple en vidéo. En effet, il sera donc possible de demander des renseignements sur le modèle que vous souhaitez acheter, être au courant des différentes options de paiement ou d’en apprendre un peu plus sur la procédure de transition depuis un appareil Android.

Cette option d’appel vidéo est disponible tous les jours, de 10 h à 22 h. De plus, Apple a confirmé à Engadget que cette fonctionnalité est accessible depuis n’importe quel appareil capable d'accéder au site d’Apple. D'ailleurs, si vous êtes du genre timide, sachez que vous pouvez aussi communiquer via audio uniquement.

Cette fonctionnalité est parfaite pour les personnes qui cherchent à échanger avec un spécialiste

Toutefois, vous imaginez bien que cette fonctionnalité ne vous aidera pas si vous souhaitez prendre en main l’appareil que vous désirez obtenir. Eh oui, vous ne papoterez pas avec votre nouvel iPhone avant de l'avoir acheté.

Petit hic, cette fonctionnalité n'est disponible que pour les iPhone ! De ce fait, si vous êtes à la recherche d’un Mac ou de tout autre produit Apple, malheureusement, pas de vendeur en ligne disponible pour le moment. Une fonctionnalité qui en tout cas vous permettra de réduire votre temps de recherche d'informations concernant les produits voulus. De plus, elle rend le service de vente à distance d'Apple plus accessible, particulièrement si vous n'avez pas un Apple Store près de chez vous.

D'ailleurs, cette nouvelle fonctionnalité tombe à pic chez Apple. Effectivement, comme pour de nombreuses autres entreprises du domaine tech, les temps sont devenus assez rudes depuis l'automne. Les ralentissements économiques ainsi que les difficultés d’approvisionnement ont eu un impact considérable sur les ventes. Certes, un outil de ce genre ne parviendrait pas, à lui seul, à renverser la situation concernant l'amélioration des chiffres de ventes, néanmoins, cela pourra en partie rassurer le client et l'inciter ainsi à passer à l'acte d'achat.